Sénégal: Recherche et Innovation - Le prix Macky Sall 2020 décerné à un programme de lutte contre la Covid-19

Le président de la République Macky Sall a procédé mardi à la remise du prix de la Recherche et de l'Innovation au Centre International de conférences Abdou Diouf. Le prix est doté cette année d'un montant total de 60 millions de francs CFA.

Pour la première fois, le Prix Macky Sall pour la Recherche et l'Innovation a été décerné au «Programme Thématique de Recherche-Santé» (PTR-Santé), pour son projet fédérateur intitulé «African Life Story Of COVID-19 (ALSO-COVID 19)». Ce programme a été conçu comme un fonds d'amorce, pour fédérer les projets des Programmes thématiques de recherche du CAMES liés à la pandémie du Covid-19. Le prix est doté d'un montant total de 60 millions de francs CFA.

Le but visé est aussi d'amener les enseignants-chercheurs et chercheurs de l'Espace CAMES à travailler en réseaux multi-pays et à s'apprêter à répondre aux appels à projets complétifs à l'international, informe une note du ministère de l'Enseignement supérieur.

Pour cette première édition, 7 dossiers de candidatures ont été reçus dans les champs thématiques suivants : Changements climatiques (CC), Énergie (E), Gouvernance et Développement (GD), Langues, Société, Culture et Civilisations (LSCC), Pharmacopée et Médecine, Traditionnelles Africaines (PMTA), Santé (S) et Sécurité alimentaire et Nutrition (SAN), informe la même source.