Sénégal: Tenue des Locales - La coalition Jotna demande la modification de la loi électorale

En Assemblée générale extraordinaire, lundi, la conférence nationale des leaders de la coalition Jotna/Patriotes pour l'Alternative a rappelé les points ayant fait l'objet de consensus lors du dialogue national à savoir l'élection du maire au suffrage universel, la suppression du parrainage, le respect de l'engagement de tenir les élections à date, soit dans le premier trimestre 2021 et la réalisation d'un audit dont les conclusions pourront survenir après les élections locales.

« Ces points, disent-ils, nous semblent importants à souligner en ce qu'ils indiquent la nécessité de voter les modifications de la loi électorale par l'Assemblée nationale le plus tôt possible si l'on veut rester dans le délai du premier trimestre de l'année 2021 ».

A ce titre, Bruno d'Erneville et ses camarades demandent au chef de l'Etat « de lancer la procédure de modification de la loi électorale pour tenir compte du consensus déjà trouvé par les parties au dialogue politique sur les points évoqués supra » et de « fixer la date des élections locales le plus rapidement possible afin de respecter l'échéance du 1er trimestre 2021 ».

Ces membres de l'opposition, qui ont, en outre, annoncé des visites auprès des chefs religieux et coutumiers, de la société civile et des politiques pour exposer leur position, sont d'avis que « le calendrier républicain doit être respecté comme le droit du citoyen à choisir ses représentants ».

Pour la Coalition Jotna/Patriotes pour l'Alternative, « à défaut d'organiser les élections locales à bonne date, la coalition JOTNA appelle au moins, à la mise en place de délégations spéciales pour la totalité des mairies. Sinon ces dernières exerceront un mandat sans légitimité ».

Vers une coalition politique

La coalition Jotna informe, par ailleurs, qu'elle « est dans un processus de discussion avancé avec des acteurs importants de l'opposition pour la mise en place d'une plateforme élargie en mesure de répondre pied à pied aux différentes initiatives du pouvoir et s'atteler aux prochaines locales ».

Car, pour son président, « le Sénégal mérite plus que jamais que de vrais patriotes, responsables et sereins se lèvent pour sa protection. La coalition Jotna appelle tous les citoyens à faire bloc comme un seul homme pour protéger l'intégrité de notre Nation et la santé de notre peuple ».