Sénégal: Chronique « Vite dit » - Bravo Gaïndé !

Qui n'a jamais regardé la photo de Papa Bouba Diop ? Des quartiers chics de Dakar aux bidonvilles de Pikine jusqu'aux terres les plus isolées du Ferlo, on a vu, sur un support, le porteur du maillot N°19, natif de Rufisque et ancienne gloire du foot sénégalais, une révélation au Mondial de 2002 en Asie.

En tout cas, une bonne partie de la population reconnaît ce «Lion» qui, le 21 mai 2002, a fait rugir le peuple sénégalais, fait danser et chanter toute l'Afrique. Premier buteur du Sénégal débutant face à la France championne du monde, Papa Bouba Diop est aussi, avec trois réalisations, le meilleur buteur de notre pays à un Mondial. Suffisant pour lui décerner le titre de «Conquérant sénégalais et africain d'Europe et d'Amérique latine» en phase finale du Mondial de 2002.

C'est lui, le «Lion» qui a embroché le Coq gaulois, crucifié l'Uruguay et neutralisé la Suède. La lame de fond sénégalaise, amenée par Papa Bouba Diop et ses autres méritants co-équipiers pour submerger toute l'Asie, s'est arrêtée aux portes de la Turquie. Bravo Gaïndé ! Sur la terre côtière de Rufisque où tu vas désormais te reposer, la Nation sénégalaise reconnaissante te dit «jërëjëf» (merci) et te place sous l'aile protectrice du génie tutélaire de Tenguethe, Maam Kumba Lamb.