Togo: Un nouveau bâtiment scolaire offert aux élèves du Lycée Broukou

Un nouveau bâtiment scolaire et un bloc administratif entièrement construits et équipés ont été remis le samedi 5 décembre 2020, au lycée de Broukou du canton d'Alloum dans la commune de Doufelgou III. La remise officielle du joyau a été effectuée par le Ministre Gilbert Bawara assisté du Ministre Noël Koutera Bataka et des députés Françoise Molgah Abougnima Kadjaka, Torou Tétou.

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du Directeur régional de l'éducation, du Préfet de Doufelgou, de Madame le Maire de Doufelgou III, du Maire adjoint de Doufelgou III, des Conseillers municipaux et des Chefs traditionnels.

Il s'agit d'un bâtiment complet composé de 4 salles de classes toutes équipées de tables bancs et d'un bloc administratif moderne constitué d'une bibliothèque, d'un provisorat, d'un censorat, d'un magasin, d'une salle des professeurs, d'un secrétariat et de 3 toilettes internes.

Les populations bénéficiaires, élèves, enseignants et parents ont accueilli avec satisfaction et dans l'allégresse ce joyau offert par le Chef de l'État, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé.

Ces ouvrages sont offerts à point nommé et ce pour renforcer la scolarisation et permettre aux bénéficiaires d'étudier dans les conditions confortables et surtout dans le respect des mesures contre la COVID 19.