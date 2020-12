Cote d'Ivoire: Audiences du chef de l'Etat - Des ambassadeurs et le président de la Boad chez le président Alassane Ouattara

Dernère publication 08/12/2020 à 22:51 min

Le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu successivement, le mardi 8 décembre 2020 au Palais présidentiel au Plateau, avec les ambassadeurs Joséphine Lucy Louisa Gauld de la Grande Bretagne et Bruno Luiz Dos Santos Cobuccio du Bresil, en fin de mission en Côte d'Ivoire..

À sa sortie d'audience, Joséphine Lucy Louisa Gauld, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire a indiqué être venue faire ses adieux au chef de l'Etat après 4 ans et demi de service. « Le président était venu en Grande Bretagne en janvier pour le sommet sur l'investissement en Afrique. On a parlé aussi de la sortie de la Grande Bretagne de l'Union européenne. Et le fait que dernièrement la Côte d'Ivoire et la Grande Bretagne ont signé un accord très important pour les exportations du cacao et d'autre produits », a-t-elle déclaré .

Bruno Luiz Dos Santos Cobuccio l'ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire s'est dit fier du travail qu'il a accompli avec les autorités ivoiriennes : « Je remercie les autorités ivoiriennes qui ont été très sympathiques et aimables avec moi et avec le Brésil . Je remercie le peuple ivoirien, qui est un peuple frère avec qui on partage beaucoup de choses . J'ai dit au président Ouattara que le Brésil est un pays africain en Amérique latine. Nous espérons et le Brésil espère que les relations vont se développer parce que c'est le destin de nos pays. Deux grands pays qui ont destin formidable devant eux ».

La veille lundi 07 décembre 2020, le président Alassane Ouattara a échangé avec le Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), M. Serge Ekue.

Le Président de la BOAD a félicité le Chef de l'État pour sa réélection à la magistrature suprême, et l'a remercié pour le soutien à sa candidature à la tête de l'Institution régionale.

Il a, en outre, présenté ses condoléances les plus attristées au Président de la République suite au décès du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a également évoqué avec le Chef de l'État les sujets relatifs aux projets de développement dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture.

Les questions liées au financement des secteurs sociaux de base que sont la santé et l'éducation ainsi qu'au mode de financement alternatif innovant ont été également abordées selon le Président de la BOAD.