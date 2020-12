Algérie: Hemdani et l'ambassadeur de Suisse examinent les perspectives de coopération bilatérale

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani, a reçu, mardi au siège du ministère, l'ambassadeur de Suisse en Algérie, Lukas Rosenkranz, avec lequel il a examiné les perspectives de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Suisse dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette audience qui s'est déroulée en présence de cadres du ministère, les deux parties ont relevé "une réelle volonté pour le renforcement des relations bilatérales et l'intensification des opportunités de coopération dans le domaine de l'agriculture, notamment en ce qui concerne le transfert de l'expérience technique, de technologie et de formation, outre la valorisation des produits agricoles", note la source.

M.Hemdani a présenté un exposé sur les principaux axes contenus dans la feuille du route du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, tirée du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et qui vise l'augmentation de la production et de la productivité, particulièrement dans les filières stratégiques, en sus du développement de l'agroalimentaire à même de réduire les importations.

Il a souligné, en outre, d'autres axes relatifs à la valorisation de la production agricole et la présence du cadre réglementaire spécifique à l'étiquetage des produits agricoles, outre l'intérêt porté au développement de l'agriculture biologique grâce à la création d'une direction chargée de ce domaine.

Le ministre a mis en avant également les incitations offertes aux investisseurs nationaux et étrangers pour la réalisation d'investissements fructueux ainsi que la position stratégique de l'Algérie dans le marché africain.

Pour sa part, M. Rosenkranz a proposé plusieurs domaines de partenariat entre les deux pays dans le secteur agricole, notamment de tirer profit de l'expérience de la Suisse concernant l'organisation de coopératives, outre la formation en matière de la production laitière et l'organisation de concours de produits locaux en Algérie.