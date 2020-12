Cameroun: Achille Webo, ex international camerounais, traité de "Negro" par un arbitre roumain

Ce mardi 8 novembre 2020 se déroulait le match entre le PSG et Başakşehir comptant pour la 6e journée de l'UEFA Champions League. Achille Webo, entraineur adjoint du club turc de Başakşehir, affirme avoir été traité de Negro par le quatrième arbitre de la partie.

C'est l'actualité de cette 6e journée de ligue des champions, Achille Webo accuse l'arbitre roumain, Sebastian Coltescu, de l'avoir traité de "Negro".

En effet, ce mardi soir, le PSG recevait le club turc de Başakşehir pour la 6e journée du groupe H, décisif pour la suite de la compétition. À la 16e minute de jeu, un fait va venir plomber l'atmosphère de ce plaisant match. Après donc avoir récolté un carton rouge suite à une contestation de la décision de l'arbitre principale, le camerounais Achille Webo, a écopé d'un carton rouge, et devait donc rejoindre les tribunes. Mais dans la foulée, il s'est immédiatement précipité vers le quatrième arbitre en lui posant cette question : Why did you say Negro ? Ce qui signifie, pourquoi avez-vous dit negro? Incident qui va engendrer plusieurs minutes de tractations, et emmener les joueurs turcs et parisiens a regagné les vestiaires.

Demba Ba, Presnel Kipembé, Kylian Mbappe, tous solidaires

Relégué sur le banc de touche, le sénégalais Demba Ba a défendu vivement son entraineur adjoint en entrant dans une colère noire et en demandant au quatrième arbitre, " pourquoi tu dis "this black guy" pour parler d'un joueur noir alors que tu dis "this guy" pour parler d'un joueur blanc ?

Quant à Kylian Mbappe, il a affirmé que :" Nous ne pouvons pas jouer avec ce 4e arbitre".

Presnel Kimpembe lui, sur un ton colérique, a déclaré : Quoi quoi ? Il est sérieux ? On rentre on rentre c'est tout, on rentre, et a aussi tweeté en écrivant NO TO RACISM.

Le match reporté

Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, l' UEFA a décidé de faire rejouer le match le lendemain 9 décembre 2020 et a indiqué que des enquêtes seront menées pour que lumière soit faite sur cet incident.