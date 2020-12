Afrique de l'Ouest: 2e journée Tournoi UFOA-B/ Juniors - Les Etalons accrochés par le Niger

Avec deux points le Burkina Faso est classé 3e du groupe A avant la dernière journée.

Pour leur deuxième sortie dans le tournoi de L'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) zone B, les Etalons du Burkina Faso ont fait un match nul vierge, le mardi 8 décembre 2020, contre le Mena du Niger au stade De Gaule de Porto-Novo, au Bénin.

C'est avec le même onze de départ contre le Togo samedi dernier que l'entraineur Oscar Barro et ses poulains sont allés à la conquête d'une première victoire, hier 8 décembre, face au Mena du Niger dans le tournoi UFOA-B qui se déroule au Bénin. Dominateurs dans le jeu, les Etalons juniors ont tout donné sans obtenir ce but victorieux qui les placeraient en pole position avant la dernière journée. Ni Jean Fiacre Botué, ni Yael Tiendrebéogo ou encore Alassane Zéba entré en cours de jeu, n'ont pu venir à bout de la stratégie mise en place par le coach malien Abdurahamane Issa Yansambou et appliquée dans un rigoureux schéma (4-3-3).

« Ce soir nous avons eu un match difficile face à une équipe joueuse qui nous a causé beaucoup de problème. Nous avons su garder l'option que nous avons choisie à savoir rester chez nous et procéder par attaque rapide et cela a marché. C'est un bon point pour le nous », a-t-il confié en fin de rencontre. En effet, dès l'entame de la rencontre, alors que les Etalons sont dans un jeu mieux construits à travers des transitions bien élaborées, leurs adversaires à la récupération du ballon optent pour des attaques rapides.

Les longues balles adressées à leurs avant-centres sont interceptées sans difficultés par les poulains de coach Barro du moins jusqu'à la 9e minute. Le capitaine Yashir Ouédraogo loupe sa passe en retrait de la tête vers son gardien Sidi Diawara, mais Ibrahim Litnine Abdoulaye, à l'affut, n'arrive pas à temps pour l'ouverture du score. Passée cette grosse frayeur, les Burkinabè mettent le pied sur le cuir et impriment le rythme de la rencontre.

Burkina et le Bénin joueront un match crucial vendredi prochain

Les Nigériens acculés reculent mais ne cèdent pas. Les Etalons accentuent la pression et s'offrent la meilleure occasion de but de la première période, à la demi-heure de jeu. Après une série de combinaison avec Yael Tiendrébéogo, Jean Fiacre Botué dans la surface de vérité trouve le petit filet du gardien Abasse Boubacar Issaka.

La réplique est signée quelques instants de Samaila Salifou Danja qui profite de l'étirement des lignes burkinabè pour partir sur une passe en profondeur dans le dos de Eric Chardey, mais son tir trop croisé fui la cage burkinabè. Le ballon reste la propriété des hommes du duo Barro-Sampo de retour des vestiaires. Le pressing est constant et les déchets de moins en moins produits, sauf dans le dernier geste.

Les entrées de Yacouba Konaté, Ousmane Diané et Alassane Zeba n'y changeront rien. L'occasion de cette deuxième partie du match est à mettre à l'actif du capitaine Yashir Ouedraogo. Le pensionnaire de l'ASFA Y dans les arrêts de jeu place une tête puissante sur un centre repoussé difficilement par le gardien nigérien avant que l'arbitre ivoirien ne mette un terme à la rencontre. Le Niger conforte ainsi la première place du groupe A avec désormais 4 points. « Ils ont donné tout ce qu'ils avaient.

Le mot c'est de les encourager à mieux aborder le match suivant », a réagi le sélectionneur burkinabè, Oscar Barro à l'issue de la rencontre. Le prochain et dernier match de poule du Burkina se jouera contre le Benin, pays organisateur, vendredi prochain. Le pays hôte a battu plus tôt dans la journée le Togo par 2 buts à 0 et s'est emparé de la deuxième place de la poule avec 3 points. Le dernier match des Etalons face aux écureuils aura l'allure d'une finale du groupe A. En cas de victoire le Burkina Faso se qualifiera pour les demi-finales.

(Envoyé spécial à Porto-Novo)

Résultat du groupe A/2e journée

Togo 0-2 Bénin

Niger 0-0 Burkina Faso

Classement du groupe A

1er Niger 4pts +1

2e Bénin 3 pts +1

3e Burkina Faso 2 pts

4e Togo 1 pt -2

Fiche technique

Tournoi UFOA-B 2020

Mardi 08 décembre 2020 au Stade De Gaules de Porto Novo

Pelouse : bonne (naturelle)

Temps : Clair (28°)

Spectateurs : Environ 2000

Arbitres : Clement Franklin Kpan, Nouho Ouattara, Mimisen Agatha Iyorhe et Dedjinanchi Ahomlanto

Avertissements : Abdoul Darankoum (11e), Souleymane Issoufou (71e)

Expulsion : Néant

Buts : Néant

Burkina Faso : Sidi Diawara, Yashir Ouedraogo, Yacouba Djiga, Roland Sanou, Kouamé Jean Fiacre Botué, Yael Tiendrebeogo, Ibrahim Bancé (puis Ousmane Diané 69e), Aboubacar Belem (puis Yacouba Konaté 66e), Hamed Ouattara (puis Alassane Zeba 75e), Eric Chardey, Karamoko Bamba.

Entraîneur : Oscar Barro

Niger : Abasse Issaka, Hassan Boubacar, Mahamadou Ousmane, Massoudi Salifou, Souleymane Issoufou, Ismael Moussa, Abdoul Darankoum, Djibrilla Mossi, Mamane Sabo (puis Ahmed Niandou 63e), Abdoulaye Litnine (puis Abdoul Faghohoum 68e), Samaila Danja (puis Sountalma Assoumane 80e)

Entraîneur : Abdourahamane Issa Yansambou