Madagascar: Faculté de médecine - Le Pr. Hanta Vololontiana condamne la corruption sexuelle des étudiantes

Un des défis de la Faculté de Médecine est l'amélioration des conditions des étudiantes en médecine. (Photo d'archives)

Le Doyen de la Faculté de Médecine d'Antananarivo, le Pr. Hanta Marie Danielle VOLOLONTIANA, a fait savoir dans un communiqué qui nous est parvenu qu'elle condamne fermement tout agissement de corruption sexuelle sur les étudiantes.

« Nous avons appris auprès de certains organes de presse le signalement d'éventuels agissements de corruption sexuelle faits par des individus malveillants et peu scrupuleux qui useraient de leur statut pour profiter de la fragilité de certaines étudiantes. Si ces actes sont avérés, nous les condamnons fermement », dit-elle d'emblée dans sa lettre. Et comme on ne peut condamner sans plainte, elle invite les éventuelles victimes à dénoncer ces actes sur la plateforme i-toroka du BIANCO. L'ancienne porte-parole du CCO Ivato se dit prête à collaborer à lutter contre ce type d'agissement, si jamais il y en a.

La faculté discréditée. Toutefois, le Pr. Hanta VOLOLONTIANA regrette les publications récentes qui jettent un discrédit sur la faculté de Médecine. Pour elle, son administration a toujours recherché l'excellence et l'éthique. « Nous essayons de prôner ces valeurs aux générations d'enseignants, de personnels administratifs et étudiants », a-t-elle expliqué. Avant d'ajouter que quand elle a accepté la responsabilité d'être Doyen de cette faculté, elle a voulu apporter sa pierre dans la lourde tâche qu'ont débuté ses prédécesseurs dans le but de toujours rehausser le niveau de la formation médicale à Madagascar. « J'ai inclus dans mon programme la responsabilité sociale en santé qui ne consiste pas seulement à mettre en adéquation la formation par rapport aux besoins de la communauté, mais aussi d'améliorer l'environnement de travail et de vie des étudiants pour que ces derniers puissent s'épanouir et exceller dans leur cursus », a-t-elle souhaité préciser.

Ainsi, le Professeur compte mettre en place une politique de prévention au sein de sa faculté pour prévenir et protéger les étudiants des éventuelles menaces de corruption sexuelle. Cependant, rappelons que la corruption sexuelle touche de nombreux autres départements.