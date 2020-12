Madagascar: Pétanque - Place au concours des vétérans

Un samedi de toute beauté, tel est placé le concours organisé par les vétérans boulistes regroupés au sein du VESPA et qui va se tenir le 12 décembre à Ambodihady Ambohimanarina.

Un concours en doublette à la mêlée et dirigée pour satisfaire tout le monde, confie le président du VESPA, Jean Jules Randrianasolo pour qui les retrouvailles entre les membres restent les plus importantes après avoir été privées de terrain depuis la réhabilitation du stade de Mahamasina.

« Si tout va bien, le VESPA envisage même de participer à la Coupe du Monde des 60 ans et plus », annonce avec une fierté non feinte son président. Encore faut-il trouver un boulodrome pour la préparation. Et sur ce dernier point, l'optimisme est de mise.

On ne perd pas espoir d'avoir un jour notre boulodrome avec cette promesse du directeur des Sports de la CUA de mettre à la disposition du club une partie du terrain autour du lac Anosy , précise encore Jean Jules Randrianasolo.

Les membres du VESPA n'attendent que cela pour retrouver les bonnes vieilles habitudes et faire de la pétanque une discipline d'entretien. Logique donc car les 76 membres du VESPA ont tous plus de 60 ans. Voire plus comme Papa James Ravelojaona qui a aujourd'hui 83 ans mais qui joue encore admirablement bien.

Le VESPA a d'ailleurs des joueurs capables de titiller les joueurs de l'élite notamment Radany, Dadatoa, Andry, Flensh, Jovenna, Colonel Zo, le sénateur Charly et même Tale, Ramily, Darôla et Bastos. Une sacrée troupe en fait mais qui estime que le plaisir passe avant tout. Rendez-vous donc à Ambodihady.