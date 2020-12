Madagascar: Loi sur la Communication médiatisée - Lalatiana Rakotondrazafy chez Midi Madagasikara

Midi Madagasikara a reçu la ministre de la Communication Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo.

« Initialement, nous avions prévu avec mon équipe d'organiser une rencontre avec les journalistes au bureau du Ministère mais j'ai choisi de me rendre ici pour vous rencontrer et pour constater de visu votre milieu de travail ». C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo.

En effet, depuis quelques temps, la Porte-parole du Gouvernement fait le tour des desks pour sensibiliser, et surtout rassurer les journalistes et les responsables de presse par rapport à la nouvelle Loi n°2020-006 du 1er septembre 2020 sur la Communication médiatisée. Hier, elle a visité entre autres, les bureaux du Groupe Ultima Media à Antanimena, celui du Groupe MATV, ainsi que le desk de Midi Madagasikara et Gazetiko.

Mis à part les journalistes, les Directeurs de publication et les rédacteurs en chef, le Directeur général du Groupe Midi Madagasikara, Jeremy Rabesahala, a également été présent lors de cette rencontre. D'emblée, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo a précisé que cette loi vise à raviver la cohésion. En effet, selon la ministre, désormais, il n'est plus question de MLE ou d'autres cercles qui sèment la division au sein de la Profession.

Elle a d'ailleurs tenu à souligner que le Ministère a favorisé l'approche collaborative et participative lors de l'élaboration de ce texte. Une descente au niveau des 22 régions a été organisée pour recueillir les avis et propositions de tout un chacun.

Liberté. Selon ses dires, avec cette nouvelle loi, le journaliste ne sera plus exposé à aucune peine privative de liberté et/ou d'emprisonnement. Toujours selon la Ministre, l'équipe du Ministère a mené un combat acharné pour exiger une véritable liberté pour la presse, notamment lors de l'adoption de cette loi au niveau du Parlement.

Lors de son passage chez Midi Madagasikara, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo a déclaré que cette loi sur la Communication médiatisée tend à préserver la liberté des journalistes dans l'exercice de leur fonction. « Je ne ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre de ce principe pour éviter que cela ne se retourne contre moi dans le futur. Pour ma part, je ne serai pas éternellement ministre. Je retournerai certainement au sein de ce monde un jour ».

Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo a soutenu lors de cette visite au siège de Midi Madagasikara que cette nouvelle loi tend à accorder plus d'indépendance à l'Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM) et favorise la non ingérence du Ministère de tutelle dans le métier.