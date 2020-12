Madagascar: Musique - Tspik se dévoile avec « Tiako loatra »

Groupe musical créé en février dernier, Tspik rassemble plusieurs musiciens de gros calibre de la jeune génération.

Bien tombé, le groupe sort son tout premier single en ce mois de décembre, déjà disponible sur les plateformes digitales. Un avant-goût de leur prochain album qui portera également le titre de « Tiako loatra ». Pour ce faire, ils donnent rendez-vous aux mélomanes samedi au Le Réseau Ankorahotra pour leur showcase.

Si Steph Rambi s'est fait connaître du grand public grâce aux covers et les interprétations de standards de jazz, de Rnb et de soul, dorénavant Tspik s'attaque aux compositions pour raconter sa joie de vivre et sa simplicité. « L'objectif est d'apporter du réconfort, du soutien et d'aider la communauté d'apprécier la vie qui a été offerte à chacun »µ. Aujourd'hui encore, il fait ses armes avec Andry Michael Randriantseva au piano et au saxophone, Manitra Rabarisoa à la guitare, Arnel à la basse et Titan Randriamasindrazana à la batterie. Une combinaison parfaite de plusieurs feeling et animée par le même but qui est de percer à l'international.