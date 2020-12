Madagascar: Elections sénatoriales - "Distribution d'argents aux grands électeurs" selon Kmf-Cnoe

Seule la Haute cour constitutionnelle aura le dernier mot sur les résultats des sénatoriales.

Les premiers résultats des observateurs électoraux sont rendus publics à quelques jours de la date du scrutin. Le Cnoe est très critique.

A quelques jours de la date du 11 décembre prochain, durant laquelle les grands électeurs, maires et conseillers municipaux et communaux, sont appelés aux urnes pour entamer le vote en vue de l'élection des prochains sénateurs, les premiers résultats de l'observation sortent en public. Le verdict du Kmf-Cnoe est sans appel. Des irrégularités et des « dérives » sont, en effet, soulevées par cet organisme qui a devant lui des années d'expérience dans l'observation des élections.

Argent. Notamment, sur les cas d' « achat » des électeurs. « Des distributions d'argent aux grands Électeurs ont été constatées », a affirmé le Kmf-Cnoe dans un communiqué publié, hier. « Des sommes d'argent ont été remises aux maires et conseillers venus assister à la campagne électorale d'une liste dans la région Alaotra Mangoro, province de Toamasina », précise l'organisation dans sa déclaration. A ces cas s'ajoute également la violation de la neutralité de l'administration, selon toujours le Cnoe, pendant la campagne des sénatoriales.

Interdite. Dans la province de Toliara, par exemple, et selon le Cnoe, certains membres du gouvernement ont, durant des cérémonies officielles, présenté et donné des bénédictions à des candidats d'une liste. Alors qu'une telle « pratique est interdite par la loi organique 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums dans ses articles 61 et 62 », a rappelé l'organisation. Celle-ci déplore également les inaugurations officielles durant la campagne électorale des sénatoriales. « Le 29 novembre 2020, le Gouverneur de Sofia a inauguré des infrastructures dans le district de Bealanana », a rapporté le Cnoe, alors que les dispositions des textes en vigueur l'interdisent, a-t-on souligné.

Déclin. Et l'abstention des partis politiques à cette compétition électorale, traduite par la « rareté des candidatures » démontre, selon le Cnoe, le « déclin de la démocratie et la perte des raisons d'être des partis ». Mais, le déroulement des campagnes a également intrigué cet observateur, qui, selon sa déclaration, va déployer 370 observateurs dans toute l'île le jour du scrutin. « Pendant ces campagnes électorales des sénatoriales, pourquoi les citoyens sont-ils mis à l'écart? », se demande alors le Kmf-Cnoe. « Les candidats, qui ont préféré rencontrer les grands électeurs, ne leur ont pas présenté leurs programmes or ce sont ces citoyens qui sont les premiers concernés dans l'affaire de la nation d'autant plus que les Sénateurs, selon les dispositions constitutionnelles, représentent les collectivités territoriales décentralisées », a-t-on signalé dans le communiqué.