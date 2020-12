Congo-Kinshasa: Les Etats-Unis et 5 autres pays vont soutenir le processus de la consolidation de la paix

Les États-Unis, le Canada, la Corée du Sud, le Japon, la Suisse et le Royaume-Uni affirment soutenir un processus de réforme en République démocratique du Congo, visant à garantir la lutte contre la corruption et l'impunité, ainsi que la consolidation de la paix. Dans un communiqué publié mardi 8 décembre 2020, ces 6 pays affirment qu'ils ont pris note du discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, prononcé dimanche dernier.

« En tant que fidèles partenaires du peuple de la RDC, les États-Unis, le Canada, la Corée du Sud, le Japon, la Suisse et le Royaume-Uni réaffirment leur engagement à soutenir un processus de réforme visant à garantir le changement que le peuple congolais demande, notamment le renforcement de la démocratie et des institutions de la République, la lutte contre la corruption et l'impunité, la consolidation de la paix et de la sécurité et la création d'une prospérité inclusive pour toutes et tous », indique le communiqué.

Afin d'assurer le bien-être des citoyennes et citoyens de la RDC, ajoute le document, « nous appelons toutes les parties à travailler de bonne foi et à s'engager pacifiquement dans le processus politique, en évitant toute action qui pourrait générer violence ou insécurité à travers le pays ».