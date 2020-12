Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Simon Mboso désigné, Jeanine Mabunda résiste !

Après plusieurs tentatives et tiraillements, Simon Mboso Nkodia, 78 ans, élu de Kenge, FCC, Gael Bussa, 27 ans, élu de Budjala, au Sud-Ubangi, CDR et du Regroupement CODE, et Aminata Namasiya, 27 ans, élue de Bambesa, au Bas-Uélé, PPRD, ont été portés à la tête du Bureau Provisoire de l'Assemblée Nationale.

Aussitôt, le Doyen d'âge, Simon Mboso Nkodia Mpuanga, a fixé rendez-vous aux Députés pour une plénière, le jeudi 10 décembre 2020. Il a également annoncé qu'il adresserait aujourd'hui à tous les membres du Bureau visés par les pétitions afin qu'ils se préparent à présenter ce jour-là, devant la Représentation Nationale, leurs moyens de défense. 279 Députés, selon des statitistiques avancées dans la foulée, auraient participé à l'installation de ce nouveau Bureau provisoire à l'initiative du Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale.

Mais, parallèment, alors qu'il était question d'en savoir un peu plus sur la position officielle de Jeanine Mabunda, la Speaker de la chambre basse, c'est plutôt de Boniface Balamage N'kolo qui, dans un communiqué, rappelle, cependant, que seule, la Présidente du Bureau de l'Assemblée Nationale a le pouvoir exclusif de convoquer les plénières sur pied de l'article 34 alinéa 7 du Règlement Intérieur. Et qu'en raison de l'aggravation des troubles, il a été décidé de suspendre la tenue des plénières et des activités des commissions jusqu'à nouvel ordre, conformément, cite-t-il, à l'article 34 point 7, 8 et 9 de ce même Règlement Intérieur. Au cas contraire, "les auteurs de tous les autres démarches convoquant les plénières en dehors de la Présidente de l'Assemblée Nationale s'exposent à des graves conséquences", prévient-il.

Bras de fer

Déjà, dans la journée d'hier, la tension était si vive qu'elle a poussé la Ministre de la Fonction Publique, Yollande Ebongo, à suspendre le Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale pour usurpation des prérogatives du Bureau de l'Assemblée Nationale.

Chose que lui contestent certains légalistes qui rappellent qu'il existe, pourtant, un Ministre des Relations avec le Parlement au sein du nouveau. Ce dernier, même en cas de fautes graves, ne pourrait y arriver que si, au préalable, il y a ouverture d'une action disciplinaire.

Plus tard, dans la soirée de ce mardi 8 décembre 2020, des sources proches de la Ministre Ebongo ont laissé entendre qu'elle aurait été dépouillée de sa garde. La même tension pourrait également affecter, dans les prochains jours, le Sénat ainsi que les autres institutions où les sociétaires de la coalition, après environ deux ans de leur marche commune, travaillaient encore ensemble jusqu'à ce que le Président de la République, à l'issue des consultations, ait décidé, ce dimanche 6 décembre 2020, d'y mettre fin et d'orienter les choses vers la nomination imminente d'un Informateur, l'identification de la nouvelle majorité ainsi que la formation d'un nouveau gouvernement avec ses nouveaux alliés coagulés autour de l'Union Sacrée de la Nation.

Aux cadres dont les esprits sont déjà surchauffés, l'intrusion des bases respectives des partis et regroupements membres du Front Commun pour le Congo, de l'Udps ou, simplement, du Cap pour le changement, risque de donner une tournure vertigineuse à l'escalade de la violence remarquable au Palais du Peuple.

Comment en sortir ?

Apparemment, ce bicéphalisme à la tête de l'Assemblée Nationale ne saurait trouver son exutoire dans un dialogue. Ni Mabunda, ni Mboso n'ont la même lecture des faits. Le changement opéré est perçu par l'équipe visée comme un coup de force sur fond de la violation des lois, des réglements et de la Constitution.

Alors qu'au niveau du tout nouveau Bureau Provisoire, Mboso croit, dur comme fer, qu'il est dans ses droits de répondre à l'appel de la nation, de jouer un rôle en tant que Doyen, pour arbitrer cette contradiction en plénière, dès ce jeudi 10 décembre 2020.

Mais, comment Jeanine Mabunda qui lui conteste la qualité et remet en cause la régularité de la procédure de sa désignation va-t-elle participer à une telle plénière sans se faire taper sur le doigt par sa famille politique, ni marcher contre ses propres convictions et intérêts politiques ?

Tout compte fait, au regard du dispositif arrêté au FCC et dans les rangs des Députés qui ont porté Mboso au portillon, le soleil de ce jeudi 10 décembre 2020 dardera encore plus fort, il lâchera des rayons plus astringents au Palais du Peuple et dans ses alentours.

Les sages où sont-ils ? Les Princes d'église où sont-ils ? Aux extremistes de tous bords, est-il vraiment trop tard de remettre leurs épées dans les fourreaux ?