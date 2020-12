Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi prêt à rendre efficace le cadre déontologique des enseignants

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a tenu sa promesse en réservant une suite aux nombreuses suggestions et propositions des compatriotes reçus lors des consultations nationales ayant couvert quasiment toutes les classes sociales du pays.

Sur les grandes lignes de son speech à la nation congolaise, le Premier citoyen de la République a, sans ambages, fait comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'il est prêt à rendre efficace le cadre déontologique des enseignants congolais.

L'enseignement national reste le cheval de bataille du Président de la République. Un secteur qui éprouve des difficultés pour véritablement décoller sur l'ensemble du territoire national. Cela, tant au niveau de l'Enseignement Supérieur Universitaire (ESU) comme à l'Enseignement Primaire Secondaire et Technique (EPST).

En effet, le Chef de l'Etat veut donner le sourire aux enseignants congolais qui ne cessent de crier jour et nuit pour une bonne prise en charge par l'Etat congolais. Ces professionnels de la craie qui inculquent la connaissance aux élèves et étudiants se voient toujours dans les oubliettes. Suite aux suggestions émanant des tête-à-tête qu'il a eu avec différents représentants des mouvements sociopolitiques, le Chef de l'Etat a réservé une page entière consacrée à l'enseignement national.

Sur ce, il a assuré un suivi plus rigoureux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire et la suppression de la prise en charge par les parents et en rendre régulièrement compte. Aussi, Félix Tshisekedi a souligné l'importance de traquer et punir sévèrement tous les abus et actes de sabotage dans ce secteur.

Il a, de ce fait, affiché sur les ondes de la télévision nationale en direct du Palais de la nation sa volonté de rendre efficace le cadre déontologique des enseignants. Par ailleurs, le Président tient à promouvoir l'enseignement technique et professionnel par un dialogue renforcé et des actions concertées avec les acteurs du secteur privé et de la société civile.

Il a émis le vœu de redynamiser le système de gestion des bourses d'études nationales et internationales ainsi que de réviser les programmes scolaires de l'enseignement national.

En ce qui concerne l'accord de Mbudi qui traîne dans les différents tiroirs de l'administration publique, le locataire du Palais de la nation tient mordicus à l'application totale de cet accord qui souffre depuis 2004.

Il est à noter que cet accord de Mbudi prévoit que le huissier devrait toucher 208 dollars américains, le secrétaire général 2080 dollars, l'enseignant moyen 400 dollars et le plus gradé 700 dollars.