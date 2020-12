Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Le Glas a-t-il sonné pour Mabunda et compagnie ?

Les analystes de la vie politique congolaise constatent en cette journée de mardi 08 décembre 2020 combien les évènements ont pris une vitesse de croisière en RDC. Tout commence avec le groupe de députés pétitionnaires qui avaient juré d'avoir la tête de la Présidente Jeanine Mabunda.

Le FCC qui voyait cette menace se préciser après la mise en accusation de la Présidente au Conseil d'Etat, l'avait sous-estimée, peut-être parce que l'action au Conseil d'Etat avait foiré et s'était terminée par un fiasco. Ses adversaires, eux, n'avaient désarmé. Au moment où cette action cahotait, ils annonçaient avoir déjà recueilli plus de 241 signatures pour une pétition contestant tout le Bureau de l'Assemblée Nationale et que cela était suffisant pour obtenir la tête de la Présidente par une motion.

Avec le discours du Chef de l'Etat de ce dimanche 6 décembre 2020, la menace devenait plus précise. Les Pétitionnaires ne cachaient plus leurs intentions de donner un coup d'épaule à la démarche du Chef de l'Etat de reconfigurer la majorité en place au Parlement.

Malgré ces signes précurseurs d'une manœuvre de grande envergure, le FCC restait figé dans sa position qui consistait à parler d'une majorité qui n'existait plus en réalité.

Bien plus, ils exhibaient des chiffres discordants des députés jurant une fidélité à la Présidente. Il devenait évident après le discours du Président de la République de dimanche dernier que toute sa stratégie était bâtie sur cette refondation de la majorité au Parlement.

Il fallait que le FCC étouffe dans l'œuf la tentative de dépôt de la pétition contre Jeanine Mabunda ; et la tentative de fermer le samedi le bureau qui réceptionne la correspondance était un combat d'arrière-garde qui a été facilement contourné par les pétitionnaires, désormais appuyé par Jean-Marc Kabund et l'UDPS. Ce combat là a continué le lundi avec des échauffourées plus ou moins graves entre les deux camps de députés et vient de trouver son dénouement mardi, avec la plénière qui vient d'installer un nouveau bureau provisoire de l'Assemblée Nationale dont le but est d'examiner la pétition contre la Présidente et le Bureau entier de l'Assemblée Nationale. Après examen des dossiers, ce bureau provisoire est constitué de la manière suivante : Président Provisoire : l'Honorable Mboso Nkodia, 78 ans, élu de Kenge. Il appartient au FCC. Il sera assisté de deux plus jeunes députés dont Aminata Namasiya 27 ans, élue de Bambesa dans le Bas-Uélé et, enfin, Gaël Bussa 27 ans, élu de Budjala dans le Sud-Ubangi.

Avec l'installation de ce bureau, la cause du Bureau de l'Assemblée Nationale dirigée par Jeanine Mabunda semble être entendue. Le Schéma du Chef de l'Etat pour la reconfiguration de la majorité au Parlement semble également être sur des bons rails.