Congo-Kinshasa: Fin de la coalition FCC-CACH - Moïse Katumbi salue le courage et la lucidité de Félix Tshisekedi

Des réactions fusent çà et là. Quelques heures seulement après l'adresse à la Nation du chef de l'Etat, le Président national de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, contrairement à son collègue du MLC, a choisi de s'exprimer via son compte Twitter où il a salué le courage et la lucidité du Président de la République, qui est un ancien allié dans l'accord de Genève, quant aux décisions prises par ce dernier en vue d'apporter des réponses claires et précises aux attentes du peuple.

«Le Président de la République vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais. Je salue son courage et sa lucidité. J'appuie sa volonté de placer la population au cœur de ses préoccupations et de chercher les moyens de répondre à ses besoins», a écrit le président de "Ensemble pour la République" sur son compte Twitter.

Notons que lors de son audience au Palais de la Nation, Moïse Katumbi consulté par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, avait reconnu que le pays était dans une situation de détresse. Et qu'il fallait mettre de côté les intérêts personnels et de travailler pour le bien-être de la population qui est abandonnée à son triste sort.

«Je suis venu répondre aux consultations du chef de l'Etat, car le pays est en situation de détresse. Nous devons travailler ensemble », avait déclaré l'ex Gouverneur de l'ex-Katanga.

Il sied de rappeler que le président Félix Tshisekedi, dans son discours du dimanche dernier, a consacré la fin de la coalition au pouvoir entre le FCC et le CACH, qu'il a présenté à la face du monde comme étant un véritable blocage à la bonne marche des institutions de la république. Ayant constaté que la majorité parlementaire s'est effritée, il a donc décidé de nommer dans les prochains jours un informateur qui aura pour mission de mettre en place un nouveau Gouvernement dans le cadre de l'Union sacrée, et qui sera le porte étendard de sa vision pour le reste de son quinquennat.