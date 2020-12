Congo-Kinshasa: MCSD-Kongo Central - Roger Muaka à Kisantu pour patronner la cérémonie d'installation des Comités

Le président National du Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD), le Sénateur Roger Muaka Muaka, a effectué, samedi 6 décembre 2020, un déplacement qui l'a conduit à la cité de Kisantu, territoire de Madimba, dans la province du Kongo Central.

Accompagné de sa chère épouse et de quelques cadres de l'équipe du Directoire national et du comité fédéral MCSD-Kongo Central, Roger Muaka a présidé la cérémonie d'installation des Comités des Ligues de Femmes et de Jeunes de la section MCSD-Madimba. L'objectif poursuivi par la haute hiérarchie du MCSD en faisant toutes ces itinérances sur l'ensemble du pays, c'est pour élargir l'espace des membres à la base, installer des comités à tous les niveaux, les former, fidéliser les équipes, faire le repérage des potentiels candidats éligibles... , le tout pour avoir une position confortable aux élections de 2023. Comme quoi, la distraction est considérée au MCSD comme cette couleuvre qu'il faut s'abstenir d'avaler.

A Kisantu, c'est une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée en présence des autorités locales dont l'Administrateur du Territoire de Madimba, le comité territorial de sécurité, les notables, chefs coutumiers et chefs de confessions religieuses ainsi qu'une foule importante des sympathisants et membres du parti. Accueilli par un comité restreint du MCSD-Kongo Central, dirigé par Doucet Maphangala, président fédéral, après avoir présenté ses civilités à l'autorité établie et fleurie par les jeunes majorettes, le cortège du Sénateur Roger Muaka Muaka s'est dirigé, sous une ambiance de fête, vers la cité de Kisantu, précisément en la salle polyvalente Saint Michel de Kisantu. Dispositif protocolaire observé, le patron du MCSD qui est le miroir de la République, fut ovationné par l'enthousiasme de l'accueil chaleureux lui réservé sur fond d'une ambiance électrique.

Des discours se sont prononcés peu avant, l'installation proprement dite, des heureux nominés par le Fédéral du Kongo Central conformément au principe de respect de la voie hiérarchique. Les comités installés ont été dotés du drapeau du parti comme symbole du combat qu'ils sont appelés à mener pour défendre les idéaux du MCSD jusqu'au sacrifice suprême. Ils ont également bénéficié des emblèmes du parti comme des écharpes et statuts pour le rayonnement de celui-ci dans tout l'espace du territoire de Madimba. Un évènement sous un climat perturbé.

Au-delà de tout, en dépit d'une période sombre où l'environnement politique reste agité, un climat politique marqué par des fortes tensions de divorce d'un couple dont l'un des conjoints refuse de s'en aller, allusion faite au mariage contre nature entre le FCC et le CACH, le MCSD, au travers de son président national, maintient le cap des partis politiques ayant un ancrage solide dans tout le Kongo Central. Il est encore en train de le prouver dans d'autres provinces du pays où son drapeau flotte et où, de différents comités de base prennent corps.

Dans toutes ses itinérances, le président du MCSD avec ses collaborateurs insistent sur les notions de moral, des valeurs et d'amour de son pays. Ce sont des notions de base que tout membre ou nouvel adhérent doit intérioriser. Aussi, met-il en exergue la notion sur le sacrifice car, contrairement à d'autres partis politiques, le MCSD fait savoir qu'il n'y a pas à cultiver aujourd'hui pour cueillir ou moissonner le soir ou demain. Et par conséquent, tous ceux ou toutes celles qui viendront au parti pour se faire du beurre sur le dos du MCSD se seraient trompés d'adresse.

C'est ça le rôle que joue un organe du parti, dénommé : «Institut de Formation des Cadres (IFC)» pour la reconversion des mentalités. Dans toutes ses interventions, le président national du MCSD ne cesse de remercier les cadres du parti et l'ensemble de sympathisants qui ont cru en cette grosse aventure devenu aujourd'hui, un patrimoine commun, un havre des valeurs. Contribuons ensemble.

Etant un patrimoine commun des hommes et des femmes convaincus du changement qui peut ou qui va s'opérer au Congo, grâce à l'éthique des valeurs que prône le MCSD, le fonctionnement de celui-ci n'est pas l'apanage d'un seul individu, président national soit-il. C'est pourquoi, fort de cet amour de booster le MCSD d'aller de l'avant, une collecte de fonds a été organisée séance tenante, pour permettre aux comités installés d'avoir le seuil minimum d'un nouveau départ.