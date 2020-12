Congo-Kinshasa: Fin de l'épidémie d'Ebola - La France et la RDC évaluent le bilan d'étape de la feuille de route

Il y a un an alors que l'épidémie d'Ebola sévissait à l'Est de la République Démocratique du Congo. Le 18 novembre 2020, les autorités sanitaires congolaises ont déclaré officiellement la fin de la onzième épidémie de son histoire.

A travers son Ambassadeur à Kinshasa, la France qui a soutenu la RDC dans la riposte et le Ministre de la santé ont, au cours d'une séance de travail, évalué la feuille de route franco-congolaise de lutte contre Ebola et les autres épidémies, un an après.

Toutes les parties prenantes saluent l'adaptation à la pandémie de Covid-19. «La santé et singulièrement la lutte contre les épidémies constituent une priorité forte du partenariat entre la RDC et la France», a déclaré François Pujolas. L'Ambassadeur français a souligné l'importance à inscrire ce partenariat dans le moyen-long terme, en se concentrant sur le renforcement du système de santé dans toutes ses composantes, pour faire face aux défis posés notamment par les maladies émergentes.

La feuille de route franco-congolaise, conclue 4 mois avant l'apparition de la Covid-19 en RDC, avait su parfaitement s'adapter et répondre à ce nouveau défi épidémique.

Les acteurs de l'urgence en particulier (Croix-Rouge française, Alima, Solidarité Internationale, Médecins du Monde, Expertise France, Club RFI de Goma... ), tout en poursuivant leurs activités dans le cadre de la riposte à Ebola, ont démontré leur capacité d'adaptation en réorientant leurs actions avec professionnalisme. De même, l'Agence française de Développement a dégagé des moyens supplémentaires à Kinshasa pour faire face à cette nouvelle épidémie. Enfin, les acteurs français de la recherche, en particulier l'IRD et la plateforme REACTing, ont lancé avec l'INRB une enquête séro-épidémiologique afin de mesurer la diffusion du virus dans la population kinoise, une première sur le continent africain.

Les premiers résultats de cette enquête devraient être disponibles fin décembre. Les partenaires ont évoqué l'irruption de la covid-19 qui valide l'ambition de cette feuille de route d'inscrire la coopération franco-congolaise sur le long terme, afin d'améliorer l'accès aux soins de qualité de la population congolaise et de permettre à la RDC de devenir plus résiliente face à de nouvelles épidémies.

Cette ambition doit faire partir de grandes priorités définies à l'occasion de cette journée. Il s'agit d'inscrire les actions de lutte contre les épidémies de la feuille de route dans les stratégies, le renforcement du système de santé et de mise en œuvre d'une couverture santé universelle, couvrir une réflexion pour aboutir à une gestion des risques épidémiques encore plus opérationnelle et efficiente, et investir dans la surveillance épidémiologique en renforçant les capacités diagnostiques de laboratoire, encore insuffisantes en RDC et notamment, au niveau provincial.

Rappelons que cette feuille de route validée à l'occasion de la première visite en France du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit le diplomate français, vise à coordonner la réponse française à la lutte contre les épidémies qu'il s'agisse des interventions d'urgence, des actions de développement ou des projets de recherche dans le cadre d'une enveloppe globale de 71 millions d'euros.