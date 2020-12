Congo-Kinshasa: Foutoir !

La crise s'amplifie davantage au lendemain de l'allocution du président de la République, livrant les conclusions des Consultations qu'il a initiées en novembre dernier, avec les forces sociopolitiques du pays. L'hémicycle du Palais du peuple, inviolable de par sa nature, a une fois de plus été transformé en un véritable foutoir où les sentiments politiques ont pris le devant sur le respect des textes et la préservation des valeurs démocratiques.

Depuis lundi dernier où une séance plénière était convoquée par l'actuel bureau de l'Assemblée nationale frappée par une pétition voulant sa déchéance, des actes de vandalismes ont étonnement et malheureusement été la seule option pour exprimer le mécontentement et le désaccord d'une frange contre une autre.

Le mouvement s'est lourdement poursuivi ce mardi, avant l'intervention musclée des éléments de forces de l'ordre, et la mise en place du bureau composée du doyen d'âge et de deux députés nationaux les plus jeunes. La scène est juste effroyable. Pathétique.

Entre l'ancien président Joseph Kabila et ses acolytes de plus en plus versatiles qui semblent chavirer et le président Tshisekedi qui pèse de son poids pour constituer une nouvelle majorité parlementaire pouvant l'aider à accomplir sa mission, l'étau se resserre. Le pouvoir a changé de camp, et visiblement certaines têtes s'en aperçoivent maintenant.

Des allures d'arrogance, d'une part, de la soif de vengeance, de l'autre, la RDC est au sommet d'une crise politique couplée à plusieurs autres, les unes plus suicidaires que les autres, et ce, à la veille de sa prise de fonction à la tête de l'Union Africaine.

La démocratie tant vantée à longueur de journée peine à être appliquée par les garants des textes, le partage du pouvoir demeure à ce jour le seul vrai objectif de nombreux politiques, au détriment du souverain primaire qui, au-delà de son engagement pour tenter sa survie, reste conditionné aux intentions égoïstes de ses élus et gouvernants.

Entretemps, le Premier ministre dont la base de Limete attend impatiemment la démission, continue de travailler normalement, sans doute en attendant la nomination d'un informateur censé dégager la véritable majorité au Parlement.

Bref, nul ne demeurera sur une chaise saupoudrée de pouvoir, quoi qu'étant sertie de diamants. Il est donc plus que temps de revenir à la raison, sauver ce qui reste encore du Congo et amorcer son développement.