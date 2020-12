Madagascar: Rallye Ronde - Sur un air de défi !

Le Rallye Ronde aura finalement lieu. 34 équipages sur les 30 nécessaires à son autofinancement vont prendre le départ les 18 et 19 décembre pour une bataille qui s'annonce somptueuse.

Le Rallye Ronde sera forcément placé sur un air de défi après que toute la cavalerie ait débarqué.

L'équipage Randrianarivony, Rivo et Ando, pour son sérieux et aussi par la puissance de sa Subaru, reste bien évidemment le grand favori de cette épreuve devenue très alléchante.

Nouvelle génération. On citera en premier Tahina Razafinjoelina sur une autre Subaru Impreza qui voudrait bien terminer l'année en beauté en ravissant la victoire.

Facile à dire qu'à faire en fait dans un lot bien composé où les surprises ne seront pas à écarter. Citons ceux qui sont capables de brouiller les cartes notamment Hery Be qui a changé de fusil d'épaule en optant pour une Peugeot 208 T surpuissante. Il y a aussi ses deux fils dont Mika sur une C2 mais aussi Faniry qui va peut-être essayer la Mitsu Evo 10 de son père.

Dans la nouvelle génération, on ne peut pas taire cette possibilité pour Fred de terminer sur la plus haute marche avec sa Subaru mais également Mathieu Andrianjafy annoncé un moment avec une Mitsubishi Evo 9.

La guerre des T2. Pas aussi vieux que cela, il y a aussi le bouillant Mickael Rabesaotra qui est resté fidèle à sa Toyota Celica.

On peut aussi citer Boom avec sa golf, Legah sur sa P.206 et surtout Mamy Kely sur une Citroën Saxo. Mais on ne manquera pas d'apprécier la guerre des T2 avec la Isuzu D-Max de Freddy et la Ford Ranger de Patrice Rakotonomenjanahary. Un duel en fait car Haja Danielson a choisi une Mitsu Lancer Evo 6 avec laquelle il se sent plus à l'aise dans les virages.

Bref, il y aura à boire et à manger tout au long des 76,94 km d'épreuves spéciales. Le tout avec ce bonus sur le circuit TMF au bout de piste à Ivato. Dans le jardin des Rasoamaromaka qui visent une victoire, histoire de passer une bonne fête de fin d'année.