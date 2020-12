Madagascar: Football - Deux associations regrouperont les internationaux

Les joueurs se sont déplacés en masse à l'HJRA pour soutenir leur frère, Maître Philibert.

Club M, Scorpions ou Barea de Madagascar, les anciens sociétaires de l'équipe nationale de football décident de se regrouper.

Le projet de constitution de l'association des footballeurs ayant porté les couleurs malgaches aux différentes compétitions internationales se concrétise. Il s'agit des joueurs qui sont localisés au pays. Les cas de Maître Kira et Philibert qui sont actuellement hospitalisés ainsi que le dernier match organisé à Antalaha ont ranimé la flamme des anciens joueurs. Pour la constitution de l'association regroupant les anciens sociétaires de l'équipe nationale que ce soit Club M, Scorpions ou Barea de Madagascar, les joueurs seront épaulés par le sélectionneur national, Nicolas Dupuis. Ils étaient nombreux à se mobiliser dimanche auprès de Maître Kira à savoir Adbou, Clément, Mena Hely, Eric Faneva, Rija Juvence, Bruno Jaozara.

A l'étranger plus précisément en France où plusieurs internationaux malgaches s'expatrient, ils ont déjà constitué une association. C'était l'œuvre de Solonirina Raharijaona, Faneva Ima et de Christian Kely regroupés au sein de l'Union des Footballeurs Internationaux et des Cadres Sportifs Malgaches (UFICASM). C'était le 20 février 2017 qu'elle a été constituée officiellement.

L'association est une plateforme pour aider les joueurs avant, pendant et après carrière, promouvoir les brillants talentueux malgaches ou binationaux de toute génération sur le plan local et international, servir de tribune de rencontres des personnalités du monde sportif, regrouper les joueurs, les ex et les internationaux footballeurs malgaches à Madagascar et à l'étranger dans toutes activités pouvant contribuer à la visibilité internationale non seulement du foot mais aussi du sport malgache en général, servir de lien d'échange et d'entraide entre les membres et la communauté malgache, favoriser les échanges et le partenariat entre Madagascar et la France, sa durée est illimitée.

Depuis sa création, l'UFICASM se charge de la préparation de la sélection malgache au tournoi DOM TOM Cup organisé tous les ans au mois de juin. Pour le soutien aux deux anciens sociétaires de l'équipe nationale à savoir Maître Kira et Philibert, l'UFICASM a également apporté sa part. « Nous sommes unis par la passion du football et ont tous mouillé le maillot pour la partie, il est de notre devoir d'aider nos frères. Nous projetons d'organiser un évènement en France pour une levée de fonds afin d'aider ces deux icônes du football malgache », a souligné Solonirina Raharijaona.