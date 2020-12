Madagascar: Vente aux enchères - L'Etat Malagasy le plus offrant pour les effets de Ranavalona III

« Ces pièces historiques vont venir étoffer notre patrimoine Malagasy, au nom de la fierté nationale ». C'est ce qu'a annoncé le président Andry Rajoelina hier en fin d'après-midi, juste après la fin de la vente aux enchères qui s'est tenue à Londres.

En effet, l'Etat Malagasy a été le plus offrant pour les effets de la Reine Ranavalona III. Des biens de la dernière Reine de Madagascar ont été conservés par la famille de Clara Herbert, une irlandaise qui figurait parmi les dames de compagnie au sein de la cour royale Malagasy dans les années 1890. Hier, une robe en velours de coton bordeaux et satin rose cyclamen datant de 1897 appartenant à Ramisindrazana, à la fois tante et Conseillère politique de la Reine Ranavalona III, une série de photographies, des documents, ainsi que des lettres écrites notamment par le Premier ministre Rainilaiarivony ont été mis aux enchères par la célèbre Maison de vente Kerry Taylon Auctions. L'Etat a tout fait pour les récupérer.

Inestimable. Pour le moment, aucune information n'a filtré à propos de la somme allouée par l'Etat Malagasy pour remporter la vente aux enchères de ces biens. Quoiqu'il en soit, l'on peut affirmer que l'Etat a réussi à sauver des patrimoines d'une valeur inestimable. Après l'annonce de la tenue de la vente aux enchères à Londres, l'affaire a pris l'allure d'une affaire d'Etat. Des démarches ont tout de suite été entamées par le Gouvernement, notamment par le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de la Communication et de la Culture.

Le président Andry Rajoelina quant à lui, a annoncé sur son compte facebook : « j'ai suivi les enchères, seconde par seconde, minute par minute ». Une manière d'exprimer l'importance de cette acquisition à ses yeux. « En cohérence avec mon amour pour l'histoire de notre pays et mon engagement de laisser un héritage aux générations futures, j'ai suivi de près la vente aux enchères qui s'est déroulée à Londres cet après-midi, où une robe de cour en velours portée par la tante de la Reine Ranavalona III, la Princesse Ramisindrazana, des photos et lettres uniques de la Reine Ranavalona III et du Premier ministre Rainilaiarivony et des effets personnels de la Reine ont été mis aux enchères... C'est avec honneur et fierté que je vous annonce que l'Etat Malagasy a participé aux enchères et a remporté la vente ». Après la restitution de la couronne du dais royal de la Reine Ranavalona III au mois de novembre dernier, l'Etat vient aussi de sauver d'autres patrimoines historiques d'une valeur inestimable.