Madagascar: Sillon du passé - L'ancienne puissance coloniale et l'urbanisation des pays nouvellement indépendants

L'indépendance des anciens Territoires d'Outre Mer ouvre de nouveaux terrains d'action et de nouveaux marchés pour les filiales de bureau d'études d'aménagement urbain et les entreprises de constructions françaises.

A Madagascar, l'urbanisation a progressé très rapidement, notamment après la Seconde Guerre mondiale. De plus en plus accentuée après l'indépendance, cette situation interpelle le gouvernement malgache en soutenant une politique urbaine « moderne » avec l'appui de la France. Les services d'aide française sont sollicités et en contrepartie des privilèges sont accordés aux entreprises françaises à travers les marchés d'études et les travaux d'urbanisme. Ce qui montre donc que les anciens TOM, comme Madagascar, promettent non seulement de nouveaux marchés en faveur de l'intérêt de la France, mais constituent également un terrain de transmission de savoir-faire sur tous les plans: technique, juridique, architectural.

Par ailleurs, la ville d'Antananarivo hérite des formes issues de l'appareil de commandement politique et économique de la période coloniale. Dans le contexte de nouveau statut d'État indépendant, les bâtiments militaires et administratifs sont transférés aux nouvelles autorités ayant généralement conservé leurs usages et leurs fonctions. Cependant, des nouvelles constructions sont implantées, pour répondre à certains besoins spécifiques. Les bâtiments privés religieux, et surtout commerciaux ou industriels sont le plus souvent restés dans les mains de leurs propriétaires et utilisateurs initiaux.

La période de la Première République malgache est marquée par une politique qui cherche à lier étroitement planification économique et aménagement urbain planifié. C'est-à-dire l'effort d'urbanisme doit être intégré dans les objectifs de développement économique du pays. En effet, le gouvernement de Tsiranana opte pour la gestion des villes, une politique systématique de centralisation administrative et financière. La politique en gestion urbaine et en matière de développement territorial est entièrement soumise aux décisions de l' Etat.