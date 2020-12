Congo-Brazzaville: Commémoration - L'impact du droit à la santé sur les autres libertés fondamentales

A l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre de la Justice et des droits humains, Aimé Ange Wilfrid Bininga, a rendu publique une déclaration dans laquelle il a démontré l'impact du droit à la santé sur les droits économiques et sociaux.

« Célébrer le 72e l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le contexte de la pandémie du coronavirus, nous rappelle avant tout notre attachement au droit à la santé. Lorsque ce droit est atteint, c'est tout le corps social qui le ressent », a-t-il déclaré, avant de préciser en outre que les pertes économiques et leurs conséquences sociales n'ont pas encore révélé toute leur étendue, même si les premiers effets se manifestent déjà.

Par ailleurs, le ministre de la Justice a exhorté les Congolaises et les Congolais au courage et à l'abnégation pour défendre, a-t-il ajouté, le droit au travail dans les entreprises et les administrations. « Il nous faut plus de sens de responsabilité et de lucidité pour assurer le droit à l'éducation avec la réouverture vigilante de nos établissements scolaires et universitaires. Il nous faut beaucoup de sacrifices pour venir en aide aux couches défavorisées », a-t-il renchéri.

En outre, le ministre de la Justice a salué le sens d'équilibre et d'égalité républicaine des pouvoirs par la défense de leur liberté de croyance à travers la réouverture organisée des lieux de culte. « La crise sanitaire due à la Covid-19 a révélé la grande fragilité du monde. Elle a mis en évidence la nécessité d'une solidarité internationale et intergénérationnelle plus forte pour reconstruire, au lendemain de la pandémie, un monde dans lequel les droits de l'homme seront le baromètre de nos décisions », a-t-il insisté.

De plus, a-t-il noté, la reconstruction du monde post-Covid-19 que tout le monde appelle de tous ses vœux, de concert avec les Nations unies, sera bâtie sur des leviers essentiels dont les fissures ont révélé un certain affaiblissement de l'édifice des droits humains pendant cette crise sanitaire.

« Il s'agit notamment de la discrimination et des inégalités qui constituent des pandémies tout aussi dévastatrices que le coronavirus. Il s'agit également de la solidarité qui exige la participation de tous à l'avènement de cette nouvelle ère que nous appelons de nos vœux. Individus, communautés, gouvernants, société civile, nous sommes tous attendus à ce grand rendez-vous de l'histoire », a-t-il mentionné, avant de rappeler que l'accord de Paris sur le climat, l'agenda 2030 des Nations unies sur les Objectifs du développement durable constituent plus que jamais la pierre angulaire et l'horizon des droits de l'homme du 21e siècle.

Notons que le 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est placé sur le thème : « Reconstruire en mieux-Défendons les droits de l'homme ».