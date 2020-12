Sahara Occidental: Le Polisario salue les mesures pratiques des partis écologistes européens pour défendre la légalité internationale au Sahara Occidental

Bruxelles — Le Front Polisario, s'est félicité, mardi à travers sa représentation en Europe et à l'Union européenne (UE), des mesures pratiques approuvées par les partis écologistes européens pour défendre la légalité internationale au Sahara Occidental, a indiqué l'Agence de presse saharienne (SPS).

Le Front Polisario, a salué aujourd'hui dans un communiqué, les mesures "pratiques" adoptées par les partis écologistes européens pour défendre la légalité internationale au Sahara occidental "par une confrontation résolue à toute mesure visant à conférer toute forme de légitimité à l'annexion et à l'occupation illégale du pays et en poussant l'Europe à jouer un rôle plus positif pour le parachèvement de la décolonisation du Sahara Occidental, ainsi que le soutien aux efforts des Nations Unies à cet égard".

L'Alliance européenne des partis verts a réaffirmé sa position en faveur du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers "un référendum libre, démocratique et juste sous la supervision des Nations Unies comme stipulé dans ses résolutions et sa charte". L'Alliance des verts a également condamné l'agression menée par l'occupant marocain et sa violation permanente des droits de l'homme au Sahara Occidental.

A cette occasion, le Polisario a présenté ses "remerciements aux partis des verts en Europe pour cette position de solidarité, en cette conjoncture cruciale de la lutte du peuple sahraoui, suite au déclenchement à nouveau de la lutte armée au Sahara Occidental après la violation par le Maroc du cessez-le-feu, le vendredi 13 novembre dernier ".

Le front Polisario a estimé que l'UE «a raté la chance en or d'être partie du processus de règlement du conflit, à travers l'accompagnement des deux parties en toute neutralité et équité pour garantir l'application du plan onusien et l'instauration de la paix et de la justice dans une région clé pour la sécurité et la stabilité du vieux continent». «Ainsi, l'UE aura choisi, sous l'influence d'une minorité de puissances, d'être partie du problème, en continuant à adopter un comportement complaisant envers le Royaume du Maroc», précise la même source.

«Il est dans l'intérêt de l'Europe, de la région et du monde entier que tous les efforts soient réunis pour l'instauration d'une paix effective qui ne saurait être définitive, qu'en remplissant le critère d'équité et de justice, d'où l'importance cruciale de la récente décision du parti vert européen», précise le document.

Lors de son 32 e Conseil, le parti vert européen a appelé la commission de l'UE à suspendre les accords de pêche et de commerce avec le Maroc, englobant les territoires du Sahara occidental.

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité avait plaidé pour la condamnation de l'agression et des violations des droits de l'Homme commis par le Maroc au Sahara Occidental, préconisant la relance effective du processus de négociations entre le front Polisario et le Maroc, sous l'égide de l'ONU pour parvenir à une solution durable du conflit, garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.