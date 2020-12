Ile Maurice: Angus Road - Les panneaux photovoltaïques de Pravind Jugnauth font des étincelles

Patrick Assirvaden, las de ne pas avoir de réponse, a attiré l'attention sur le contrat qui lie Pravind Jugnauth au Central Electricity Board (CEB), hier, mardi 8 décembre, au Parlement.

Il est venu de loin pour pointer du doigt la demeure du Premier ministre à Angus Road. En effet, le député Patrick Assirvaden a posé des questions au ministre des Services publics, Joe Lesjongard, sur les panneaux photovoltaïques au domicile du PM. De fil en aiguille, le député rouge a fait son point : que la résidence de Pravind Jugnauth à Angus Road a une consommation plus élevée que n'importe quel individu.

Après plusieurs questions sans réponse, le député rouge ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Sa question au ministre Lesjongard portait sur l'octroi du permis pour une résidence de produire 30 kW d'électricité émise par 148 panneaux photovoltaïques. «Je sais que le Central Electricity Board (CEB) a demandé que tous les producteurs aient droit à 5 kW. Comment cela se fait-il que la résidence du Premier ministre (PM) à Angus Road en ait obtenu six fois plus ?» s'interroge le député du no 15, qui s'est demandé si d'autres personnes ont fait une demande semblable et «quel est le tarif accordé au Premier ministre ?». (NdlR, en fait, entre 5 kW et 50 kW produit en peak hour, il tombe sous la classification «medium scale distributed generation», voir plus bas).

L'Etat paye la facture de courant

Mais ce qui a le plus surpris le député rouge, c'est que l'État paye l'électricité du PM ; c'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre Lesjongard. «J'ai été étonné. Et je ne crois pas être le seul.» Il espère avoir des éclaircissements sur le contrat qui lie Pravind Jugnauth au CEB.

«Qui a décidé de donner 30 kW au PM ? Le ministre a parlé de quatre résidences qui ont fait installer des panneaux photovoltaïques et ont ensuite demandé un permis, est-ce que le PM en fait partie ? Toutes ces questions sont restées sans réponse.»

Justement le ministre a préféré prendre la défense de Pravind Jugnauth en fustigeant l'opposition pour «ses accusations gratuites» sans vérifier les informations. «Je confirme à la chambre que, dans le cas du Premier ministre, toutes les procédures ont été suivies à la lettre. Et c'est avec l'autorisation du CEB que le PM opère le plan de Small Scale Distributed Generation (SSDG).»

Il a également avancé que le PM fait faire des économies aux contribuables. «En installant des panneaux pour produire sa propre électricité, il a réduit sa consommation de beaucoup. Et il faut savoir que quand quelqu'un occupe le poste de Premier ministre, c'est l'État qui paie pour son électricité.»