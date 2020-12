Egypte: Le pays et la France luttent ensemble sur plusieurs fronts

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a affirmé que l'Egypte et la France faisaient face ensemble au terrorisme et luttaient ensemble sur plusieurs fronts.

"La France mesure, plus justement aujourd'hui, le grave danger que représentent les Frères musulmans pour la société et les citoyens européens", a indiqué le chef de l'Etat dans un entretien exclusif que Le Figaro doit publier mercredi au terme d'une visite d'Etat qu'il a effectuée à Paris.

On ne les a pas inscrits par hasard sur la liste des organisations terroristes en Égypte, et dans plusieurs autres pays de la région. Les ramifications de leur action dans les organisations caritatives, les organisations terroristes armées qu'ils contrôlent, leur ingérence dans les milieux politiques institutionnels représente une menace existentielle pour les États, alors qu'ils se cachent derrière la religion pour justifier l'universalité de leur vision, a-t-il souligné.

Le président Al-Sissi a noté que l'Egypte et la France avaient payé cher pour contrer le terrorisme "les citoyens musulmans et coptes, les forces armées, la police et la justice ont été victimes d'actes de terrorisme brutaux. Nous n'avons cessé de mettre en garde contre cette idéologie mortelle qui ne connaît pas de frontières. Et nous avons prôné une coordination internationale pour lutter contre le terrorisme", soulignant la nécessité de punir les pays qui financent et arment ces organisations terroristes, en violation des résolutions des Nations Unies.

Interrogé sur son appel de faire la distinction entre religion et politique, le chef de l'Etat a indiqué que tout individu était libre de croire ou non, et il n'y a pas de contrainte en religion soulignant "Peut-on se moquer de tout sans se rendre compte que cela peut être vu par les autres comme un signe de mépris?

Le blasphème des prophètes constitue un mépris des valeurs et des principes des symboles religieux auxquels s'attachent des milliards d'âmes. Beaucoup d'hommes et de femmes peuvent être angoissés par une expression qui constitue une agression contre leurs croyances les plus profondes. Cela doit être pris en compte par sens de responsabilité et respect de l'autre. "

"Dans un monde sans internet et sans réseaux sociaux comme au siècle dernier, très peu de gens auraient été au courant de l'offensive des caricatures au Messager de l'Islam, mais à la lumière de la mondialisation, la situation est différente. Malheureusement, certains ont utilisé ces dessins pour manipuler le sentiment légitime d'attachement des religieux à leurs valeurs religieuses. Des campagnes de diffamation ont été organisées contre la France pour attiser la haine et inciter à la division entre les peuples, sur les plateformes numériques. ", a signalé le président.

l'Egypte souffre quotidiennement des campagnes de diffamation qui visent à semer le doute et la discorde parmi les rangs du peuple égyptien, a-t-il mentionné ajoutant qu'il existe au moins six chaînes satellites gérées et financées par des pays étrangers, qui ciblent les égyptiens.

"Malheureusement, ces chaînes, qui font propager l'idéologie de l'obscurantisme, sont diffusées par des satellites européens. Le président Macron et moi avons réaffirmé notre détermination à empêcher la propagation des appels à la violence, à la haine et au terrorisme.", a-t-il martelé.

En réponse à une question sur le harcèlement turc contre l'Égypte en Libye et dans l'est de la Méditerranée, le président Abdel Fattah Al-Sissi a déclaré que la politique de l'Égypte était d'établir d'excellentes relations avec ses voisins tout en donnant toujours la priorité au dialogue, et la Turquie, comme les autres pays de la région, doit veiller au respect des règles du droit international et du droit de la mer et au fait de n'entreprendre aucune action unilatéralement sans consultation ou aux dépens de la sécurité et de la paix de la région.

Le chef de l'Etat a fait savoir que le forum du gaz de la Méditerranée est une organisation, gouvernementale regionale, fondée selon une initiative égyptienne afin de respecter le droit international en matière de gestion durable et de sauvegarde des ressources du gaz naturel de chaque Etat membre soulignant que la France y devait adhérer prochainement.

Prié de dire si un nouvel affrontement militaire entre l'Egypte et la Turquie est possible en Libye, le Rais a noté que l'Egypte œuvrait à parvenir à un règlement politique global "qui demeure la seule voie possible pour désamorcer cette crise et assurer la stabilité de ce pays frère qui partage avec l'Egypte des frontières de 1 200 km" jugeant impératif de mettre fin aux interventions étrangères qui menacent la stabilité de ce pays, du fait du transfert de mercenaires et d'armes aux milices extrémistes.

L'Egypte ne sera pas à l'origine de l'agression mais nos forces armées sont toujours prêtes à défendre notre Etat et à assurer sa sécurité nationale face à toute forme de menace, a affirmé le président.

Concernant l'Ethiopie, le président a qualifié de "vitale" la question de l'eau pour l'Egypte soulignant que le différend avec l'Éthiopie sur le Grand barrage de la Renaissance dure longtemps "Le barrage représente pour l'Éthiopie une source de développement légitime, mais le remplissage unilatéral du barrage, en violation des principes et règles du droit international, menace l'approvisionnement en eau de 100 millions d'Égyptiens".

Et le président de noter que l'Egypte s'attache au règlement juridique juste et à l'importance de parvenir à un accord contraignant pour toutes les parties lequel protège les intérêts de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan, c'est-à-dire préserver les droits des trois Etats à l'eau estimant qu'après dix ans de négociations, il est temps d'achever et de signer cet accord.

La coopération militaire et sécuritaire avec la France dépasse le cadre limité des échanges commerciaux ou des achats d'équipements, a fait remarquer le chef de l'Etat signalant que les relations entre les deux pays se développent dans un cadre de partenariat stratégique qui comprend divers aspects liés aux relations de défense. L'Égypte et la France se battent ensemble sur plusieurs fronts. Nous diversifions cependant nos sources d'armement afin de disposer d'un équipement adapté capable d'assurer la meilleure défense de l'Égypte.

Concernant le processus de paix israélo-palestinien, le rais a mentionné que l'Egypte œuvrait toujours à parvenir à un règlement juste et global de ce conflit ajoutant que Le Caire avait soutenu tous les efforts internationaux déployés en ce sens et fondait de grands espoirs sur le soutien de la nouvelle administration américaine et l'Europe surtout la France, afin de parvenir, dans délai, à l'établissement des deux Etats sur les frontières de 1967 et à ce que Al-Qods-Est soit la capitale de l'Etat palestinien notant que l'absence d'un règlement juste de ce conflit demeure la source principale de l'instabilité au Moyen-Orient.