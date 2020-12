Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit à Paris le ministre français de l'Economie

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu mercredi 9 décembre 2020, à son siège de séjour à Paris, le ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi.

M. Al-Sissi a souligné que le dossier de coopération économique entre l'Egypte et la France était en tête des priorités, aspirant la promotion de la coopération bilatérale, notamment sur le plan de l'implantation de l'industrie et le transfert de la technologie et des expertises françaises à l'Egypte ainsi que l'exploitation des opportunités prometteuses qu'offrent les géants projets en Egypte.

Pour sa part, M. Le Maire a félicité M. Al-Sissi pour la bonne performance de l'économie égyptienne au cours de cette année et le taux de croissance élevé, ce qui prouve la réussite des politiques économiques et financières adoptées par l'Etat égyptien sous la direction sage du Président Al-Sissi.

Le ministre français a confirmé le rôle axial, efficace et influent joué par l'Egypte pour instaurer la sécurité et la stabilité au Proche-Orient et en Méditerranée orientale, soulignant l'attachement de la France à maximiser la coopération avec le gouvernement égyptien dans les divers domaines.