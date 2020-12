Egypte: Transports - Coopération avec la BERD

Le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, s'est entretenu avec une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), sous la conduite de la directrice régionale de la BERD pour la région du sud et de l'est de la Méditerranée, Heike Harmgart, apprend-on de la MENA.

L'entretien a porté sur les projets conjoints en cours d'exécution et de la coopération bilatérale dans les domaines des chemins de fer, du métro, du transport maritime et des ports terrestres et secs.

Les entretiens qui ont eu lieu par visioconférence ont porté sur la coopération dans le domaine ferroviaire dont l'achat de 100 nouveaux wagons d'une valeur de 290 millions d'euros et de six nouveaux trains pour un coût de 226 millions d'euros.

Le projet de rénovation de l'infrastructure du métro et des systèmes de la première ligne dont le coût est estimé à 605 millions d'euros était aussi au menu des discussions. Les deux parties ont également discuté de l'achat de six nouveaux trains climatisés pour la deuxième ligne du Métro, d'une valeur de 100 millions d'euros financés par la BERD.

Al-Wazir a souligné que ces nouveaux trains s'inscrivent dans le cadre de la mise en place du plan global du ministère destiné à la modernisation des trains des première et deuxième lignes du Métro.

Dans le domaine des ports terrestres et secs, les deux parties ont examiné l'état d'avancement du projet de port sec du 6 Octobre, construit sur une superficie de 400 acres, en tant que centre logistique d'une capacité de 720 mille conteneurs EVP/ jour.

Le financement par la BERD des projets de ports secs à Borg Al-Arabe, Nouvelle Damiette et Nouvelle Sohag a fait aussi l'objet d'examen.

M. El-Wazir a fait savoir que le ministère adoptait un plan pour la construction d'un réseau de ports secs et des zones logistiques pour développer le système de transport, faciliter le commerce, attirer les investissements et accroître le volume des exportations. Le ministre a affirmé que les opportunités d'investissement

dans ce secteur sont prometteuses à la lumière du grand intérêt accordé par le Président Abdel Fattah Al-Sissi au développement du secteur des transports, dont le transport maritime.

Les responsables de la BERD ont salué le climat d'investissement en Egypte et la participation du secteur privé dans les projets de transport, ainsi que l'intérêt du ministère des Transports pour les dispositifs de traction électrique respectueux de l'environnement, assurant que la Banque devrait soutenir un nombre de projets dans le secteur des transports à la lumière du grand développement que connaît ce secteur.