Egypte: Forces Armées - Communiqué du commandement général

communiqué de presse

Dans le cadre des efforts continus déployés dans la lutte contre le terrorisme à tous les niveaux, et en poursuite de la série d'exploits réalisés par nos troupes dans la destruction des foyers terroristes auxquels recourent les takfiristes et les terroristes, les Forces Armées ont, dans un communiqué publié sur leur page officielle Facebook, fait part des derniers événements notamment ceux survenus du 1er septembre au 8 décembre. Les Forces Armées ont réalisé les exploits suivants:

- Sur l'axe stratégique nord-est, les Forces Armées ont ciblé et détruit 437 cachettes et entrepôts de matières explosives des groupes terroristes et takfiristes. 25 terroristes extrêmement dangereux ont trouvé la mort dans ces affrontements.

De même, 6 véhicules 4X4 piégés ont été ciblés et détruits, ils sont utilisés pour exécuter des opérations terroristes.

- Des armes ont été saisies ainsi que des jumelles exploitées par les terroristes, des portables et des passeports.

- Découverte et destruction de 159 engins explosifs pouvant être implantés sur les axes et autoroutes principales. Plus 32 motos.

- 12 takfiristes ont été arrêtés et les procédures juridiques sont prises.

Les forces maritimes ont poursuivi de sécuriser et de sauvegarder les frontières côtières sur tous les axes, ainsi que les sites vitaux dans les eaux territoriales égyptiennes en mer Rouge et en Méditerranée.

Dans le cadre de cet étau resserré, les Forces aériennes en collaboration avec les gardes-frontières ont mené des frappes contre des éléments terroristes, détruisant 21 véhicules 4X4 qui cherchaient à franchir les frontières ouest.

Dans le même contexte, les gardes-frontières ont pu renforcer leur emprise sur les terminaux terrestres, saisissant des marchandises et des armes. En plus de cela, une énorme campagne a été menée pour éliminer les implantations de canabis au Sud-Sinaï.

Les Forces Armées poursuivent leurs efforts contre le terrorisme pour réaliser la sécurité des Egyptiens.