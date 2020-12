Soudan: Les ministres Soudanais et Saoudien des Affaires Etrangères tiennent des pourparlers conjoints

Khartoum — Les Ministres Soudanais et Saoudien des affaires Etrangères ont tenu mardi une séance de discussion conjointe au Ministère des Affaires Etrangères à Khartoum.

La partie Soudanaise était dirigée par le Ministre des Affaires Etrangères par intérim Omer Gamar Eddin Ismail et le côté Saoudienne dirigé par le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume de l'Arabie Saoudite, son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saud, où les deux parties ont discuté les aspects de la coopération conjointe entre les deux pays frères et les moyens de les développer davantage, notamment dans les domaines de la coopération économique et d'investissement.

Les deux parties ont également discuté les questions régionales d'intérêt commun et l'importance de coordonner les efforts et les positions au sein des forums régionaux et internationaux, et elles ont convenu d'activer les mécanismes de coopération entre le Soudan et le Royaume d'une manière qui sert les intérêts des deux peuples frères.