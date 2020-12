Soudan: Hamdouk discute avec son homologue Saoudien les relations bilatérales et les développements régionaux

Khartoum — Le Premier Ministre Dr Abdullah Hamdouk, a reçu mardi le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume de l'Arabie Saoudite, Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan, qui a transmis au Premier Ministre les salutations de ses frères au leadership Saoudien et leur position au côté du Soudan.

Hamdouk, qui a rencontré le Ministre Saoudien des Affaires Etrangères en présence du Ministre des Affaires du Cabinet, Ambassadeur Omer Manis, et du Ministre des Affaires Etrangères par intérim Omer Gamar Eddin a exprimé l'appréciation du gouvernement pour les relations soudano-saoudiennes avancées et le soutien de l'Arabie Saoudite pour le Soudan dans les divers forums internationaux, en particulier la question de la levée du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, ce qui affectera positivement le succès de la période de transition du pays.

Les pourparlers ont abordé les moyens de développer les relations bilatérales entre les deux pays frères, en plus d'un certain nombre de questions bilatérales, régionales et internationales, dont de nombreux points de vue étaient identiques, y compris le soutien de l'Arabie Saoudite aux efforts de mise en œuvre des accords de paix dans le pays et encourage les investissements Saoudiens.

Les deux parties ont également examiné les perspectives d'échange d'expertise et de formation pour les cadres de la fonction publique dans les deux pays, ainsi que du suivi des résultats de la Conférence des Amis du Soudan que Riyad a accueillie en Août dernier.

La réunion a également souligné l'importance de la sécurité des pays riverains de la Mer Rouge sous la lumière du conflit qui a éclaté dans la région de Tigré en République Fédérale Démocratique d'Éthiopie.

Les pourparlers entre les parties Soudanaise et Saoudienne ont également abordé les conflits régionaux au Yémen, en Syrie et en Libye, et la nécessité de résoudre ces conflits sur la base d'une intervention non étrangère, d'une solution pacifique, de la légalité et du droit international.

En ce qui concerne le barrage de la Renaissance, le Ministre Saoudien des Affaires Etrangères a assuré le soutien du Royaume à la position du Soudan dans les négociations sur le barrage de renaissance et l'importance du dialogue pour parvenir à un accord satisfaisant et contraignant pour toutes les parties, car la sécurité de l'eau pour le Soudan et l'Égypte fait partie intégrante de la sécurité nationale Arabe.

Dr Hamdouk, a envoyé avec le Ministre Saoudien des Affaires Etrangères ses salutations à Sa Majesté le Roi Salman bin Abdulaziz, et ses vœux pour la bonté et la stabilité continues du gouvernement et du peuple du Royaume frère de l'Arabie Saoudite.