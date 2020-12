Sénégal: Saint-Louis / Vulgarisation du plan national d'aménagement et de développement territorial - Les collectivités territoriales invitées à se l'approprier pour en finir avec les litiges fonciers

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires était hier, mardi 08 décembre, dans la région de Saint-Louis où il a présidé un Comité régional de développement (CRD) sur la vulgarisation du Plan National d'Aménagement et de Développement Territorial (PNADT). Cela entre dans le cadre de la campagne nationale initiée par ce ministère et qui l'a mené dans la capitale du Nord. Oumar Gueye y a recueilli les nombreuses préoccupations des élus locaux de la région qui tournent autour de la question des incohérences territoriales. Toutefois, ces derniers sont invités à s'approprier ce plan national.

L'objectif de ces rencontres de CRD est de vulgariser le Plan National d'Aménagement et de Développement Territorial (PNADT) auprès des différents acteurs territoriaux. Il s'agit, en effet, de partager et examiner le document du PNADT et l'Observatoire National des Territoires (ONT); de recueillir les observations des participants sur la stratégie et les outils de mise en œuvre du PNADT et de recueillir des recommandations pour la phase de mise en œuvre du PNADT.

Le Plan National d'Aménagement du Territoire (PNAT) horizon 2021, validé en janvier 1997, en réunion du Conseil Interministériel sur l'Aménagement du Territoire (CIAT), avait identifié les enjeux et les tendances dans l'occupation et l'utilisation du sol et avait formulé des objectifs d'aménagement du territoire, des stratégies de réajustement de l'occupation et de l'utilisation du territoire national.

Toutefois, le PNAT n'a pas fait l'objet d'une stratégie de mise en œuvre effective. Le territoire national demeure caractérisé par de sérieux déséquilibres territoriaux non seulement entre Dakar et les autres régions, entre le rural et l'urbain, mais aussi entre la partie Ouest et l'Est du pays. Le territoire reste aussi marqué par des disparités dans l'accès aux services sociaux de base, une faible valorisation des ressources et potentialités des territoires, une faible capacité d'intervention des collectivités territoriales, des incohérences territoriales, entre autres, problèmes.

Pour corriger ces déséquilibres, le PNADT intègre de nouveaux paradigmes qui interpellent le pays, notamment la dynamique d'approfondissement de la politique de décentralisation et de déconcentration, avec la mise en exergue des questions d'aménagement, de gouvernance foncière, de développement des territoires et de construction d'une cohérence territoriale. Le processus d'élaboration du PNADT a été itératif, participatif et inclusif, avec l'implication de toutes les catégories d'acteurs, aussi bien au niveau central qu'au niveau territorial.

Au niveau territorial, entre octobre et décembre 2017, quatorze (14) Comités régionaux de développement (CRD) ont été organisés afin de partager les résultats du bilan-diagnostic et de recueillir les enjeux d'aménagement et de développement des régions, pour alimenter les travaux de planification prospective et proposer des axes et des orientations.