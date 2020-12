Sénégal: Ouverture complète des autoponts de Keur Gorgui et de Saint Lazare - Mansour Faye magnifie des ouvrages « déterminants » pour Dakar

Après la finalisation des travaux des bretelles et les aménagements paysagers, les autoponts de la Cité Keur Gorgui et de Saint Lazare ont été entièrement ouverts à la circulation, hier, par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye. Il s'est félicité de la qualité et de la beauté de ces infrastructures qui, d'après lui, vont soulager les populations et améliorer la mobilité urbaine.

Pour améliorer la mobilité urbaine dans la région de Dakar, le Gouvernement a lancé, en janvier 2019, le projet de construction de 13 autoponts à Dakar. Ceux de Keur Gorgui et de Saint Lazare avaient été respectivement ouverts partiellement à la circulation le 1er avril et le 1er juillet 2020. Les deux voies adjacentes de ces infrastructures recevaient les automobilistes alors que les finitions des bretelles et les travaux d'aménagement paysagers continuaient. Des interventions qui ont abouti au pavage de 15 512 m3 pour l'autopont de Keur Gorgui. Sous cet ouvrage, tout le carré est égayé par des fleurs rayonnantes de verdure. La circulation est fluide autour des bretelles menant vers Mermoz et Cité Keur Gorgui. À côté des charpentes en métal peintes en jaune et gris, ouvriers et autorités des entreprises Ageroute et Matière prennent leurs aises sur la quarantaine de bancs en bois et ciment qui serviront de lieu de détente et de repos. Séduits, des passants brandissent leurs téléphones pour immortaliser ces moments avec, en profondeur de champ, les mini ronds-points embellis avec des charges de béton et de coquillage.

Sur l'autopont de Saint Lazare dont les bretelles relient Ouakam à Sacré-Cœur, les plantes poussent déjà dans un périmètre pavé de 16 788 m3. « C'est beau et bien fait », a réagi le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, admirant les clôtures grillagées et les lampadaires. Se félicitant de la réduction des délais d'exécution à 15 mois, Mansour Faye a souligné que la mobilité urbaine constitue une réalité avec le programme des autoponts. « Le programme d'amélioration de la mobilité urbaine à Dakar se poursuit. Ces deux beaux autoponts et de qualité vont contribuer fortement à améliorer la circulation de manière générale. Nous sommes satisfaits de ces ouvrages, car Dakar est une très grande métropole qui enregistre, chaque année, près de 40 000 nouvelles immatriculations. Cela impacte fortement la circulation. Nous sommes en train de travailler avec le Cetud et les forces de l'ordre, pour que la mobilité puisse être améliorée », a-t-il dit.

Avec l'aménagement paysager, principale innovation du projet, le ministre s'est dit convaincu que les riverains vont pouvoir circuler normalement et convenablement. « C'est aussi le lieu de les remercier pour leur patience qui est, aujourd'hui, récompensée par la qualité des infrastructures », a Mansour Faye.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

AUTOPONT DE YOFF

L'ouverture à la circulation prévue le 23 décembre

Après avoir procédé à l'ouverture à la circulation complète des autoponts de Keur Gorgui et Saint Lazare, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a visité le chantier de Yoff. Le pont est prêt à 100 % et entièrement goudronné. Les montages en métal et en béton sont déjà effectués. Pour ce qui est de la réalisation des voies connexes, les travaux sont en cours. En gilets orange ou fluorescents, casque sur la tête, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Avec l'aide des machines qui tournent en plein régime, ils procèdent au pavage des passages piétons. L'état d'avancement des travaux est de 70 %. En plus de l'aire de repos, les riverains pourront profiter d'un parcours sportif et d'un terrain de basket en construction. Satisfait du niveau d'avancement des travaux, Mansour Faye a annoncé que l'autopont de Yoff sera ouvert à la circulation le 23 décembre. « Cette infrastructure permettra de soulager les populations de Yoff parce que le temps de trajet sera réduit », a-t-il assuré. Pour ce qui est de l'autopont de Lobatt Fall de Pikine, sa mise en circulation est prévue au cours du premier trimestre 2021.