Afrique: Daniel Attisso, l'étoile montante des Eperviers juniors

Le milieu de terrain des Eperviers Juniors, Daniel Attisso est l'un des meilleurs jeunes joueurs togolais de ces dernières années. Attisso est une construction récente inspirée par le commissaire Aharh Ahaware, responsable du Centre de formation Swallows de Lomé.

Avec son rythme, ses capacités tactiques et techniques, le jeune joueur se démarque parmi ses pairs. Il n'est donc guère surprenant qu'il continue d'attirer des prétendants d'Europe notamment de France.

Né le 11 Décembre 2001, Daniel Attisso a commencé à jouer au football en amateur dans la rue, avant de rejoindre le Centre de formation Swallows. L'histoire de Daniel Attisso avec le ballon rond est faite de détours. Une histoire dont les premières pages internationales s'écrivent au Bénin.

À 15 ans, Attisso débarque au Bénin, à l'occasion de la sixième édition du Tournoi international des centres de formation de football (Tic2f 2017).

Le jeune milieu de terrain ne tarde pas à s'imposer durant le tournoi. Il a tout de suite montré de l'engagement, du caractère, et a conquis très vite tous les férus de foot. Très adulé par le public qui très tôt également l'a annoncé dans les années à venir comme l'espoir du football togolais et africain, Daniel Attisso a fini meilleur jeune joueur de la sixième édition du Tic2f 2017.

"J'entendais partout qu'il y avait un jeune dans notre équipe qui allait devenir un grand joueur. Je suis flatté," a déclaré Attisso qui fêtera ses 19 ans dans quelques jours à CAFonline.com.

Garçon humble, réservé mais très déterminé et engagé toujours au service de l'équipe, Daniel Attisso a cette vista qui lui permet de faire la passe décisive et débloquer des situations sur coup de pied arrêté avec sa patte gauche. Il est très fort dans ses prises de balle. " Il a les qualités pour conserver, intercepter et jouer vers l'avant avec des passes qui tranchent les lignes," a confié Didier Amegan, l'un des tout premiers encadreurs de Daniel Attisso, à CAFonline.com.

Il a continué de s'améliorer, surtout sur l'aspect tactique et a réussi à émerger à force de volonté, en témoigne sa présence parmi le groupe des U-20 du Togo qui joue en ce moment au Bénin, le tournoi de qualification à la phase finale de la CAN U-20 Total Mauritanie 2021, de la zone Ouest B de l'UFOA. Auteur d'une passe lumineuse durant le match de préparation face au Maroc U-20, son entrée en jeu à la 72e minute à la place de Doké Josué lors de la première sortie des Eperviers Juniors du Togo dans le tournoi qualificatif zone Ouest B de l'UFOA face aux Étalons Juniors du Burkina Faso (1-1) a été un plus pour son équipe.

Daniel Attisso n'a pas fini de progresser. Il aura de plus en plus de poids et tient à se battre pour atteindre ses objectifs de footballeur. "J'ai compris qu'on attend désormais beaucoup plus de moi. Pour ça, je vais me battre à chaque match," a-t-il manifesté à CAFonline.com en guise de vœux.