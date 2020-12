Cote d'Ivoire: RELIGION - Jean-Pierre Kutwa invite les Ivoiriens à disposer leur cœur à l'amour du prochain

« Comme vous le savez certainement, le baptême que nous propose Jean-Baptiste est finalement un baptême de réconciliation. Reconnaissons qu'en ces heures de l'histoire de notre pays, nous avons bien besoin de réconciliation et de la paix des cœurs ».

Ce sont les propos tenus par Jean-Pierre Cardinal Kutwa, Archevêque métropolitain d'Abidjan dimanche 6 décembre 2020. C'était à l'occasion des 15 ans de la paroisse Saint François Xavier d'Anono, du jubilé d'argent de vie consacrée de frère Innocent Ahouagnou, sœur Andrée Émilie Djoman et sœur Agnès Adjasso Sagou et de l'inauguration du bloc administratif père Blaise Anoh.

Selon lui, il ne s'agit plus de fuir notre responsabilité dans le monde! En ce sens, notre monde a besoin de modèle à suivre et imiter. » Je vous engage à porter et à soutenir les efforts de réconciliation dans ce village : réconciliation de l'homme avec lui-même, réconciliation de l'homme avec son frère, sa sœur, réconciliation de tous avec Dieu. Je vous exhorte en tant que consacrés et à la suite de Jean-Baptiste, à plonger ce village et tous ces habitants, dans le bain du pardon et de la réconciliation, en paroles, par action et dans la prière « , a-t-il martelé. Par ailleurs, il a salué l'actualité récente du village d'Anono, qui a été marquée par des actions qui ont réjouit le cœur. » C'est avec un réel plaisir que j'ai suivi les activités menées par les religieux, catholiques, harristes et musulmans dans ce village ! Je voudrais saluer, féliciter et encourager de telles initiatives ».

Avant d'ajouter : » Croire en des lendemains meilleurs et aller plus loin, c'est comprendre que les incertitudes du désert que symbolisent les épreuves et autres difficultés que nous rencontrons dans nos efforts de conversion, ne doivent pas nous décourager ! Je fais ici allusion à nos moments de doute, de peur, de trahison, de souffrance et j'en passe. Croire en des lendemains meilleurs, c'est quitter les montagnes d'orgueil que nous avons ensuite ».

Sans manquer de féliciter les 3 jubilaires. » Ces 25 ans années de suite, si elles n'ont pas été de tout repos, je voudrais parier qu'elles vous ont offert de grands moments de joie et de communion profonde avec Jésus-Christ, de rencontres humaines et spirituelles toutes aussi fortes! C'est ainsi qu'est Jésus, qui se fraye un chemin dans notre histoire, sans jamais rien nous imposer, participant à nos joies tout comme à nos peines « , a signifié Jean-Pierre Cardinal Kutwa.

En outre, il a décidé d'accompagner les jubilaires sur les chemins que le Seigneur voudra leur faire emprunter. « Je vous bénis pour que la suite de votre aventure à la suite de Jésus porte de bons et beaux fruits », a-t-il souhaité. Au nom des jubilaires, la sœur Agnès Adjasso Sagou, de la Congrégation des sœurs Notre dame de la paix, a traduit la reconnaissance des élus du jour à toutes la communauté de la paroisse Saint François Xavier d'Anono. Quant au curé de ladite paroisse, il a remercié le cardinal, puis l'ensemble de sa communauté pour leurs bienfaits