Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Des enseignants et chercheurs en philosophie renforcent leurs capacités

A l'initiative du fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti), 25 enseignants et enseignants-chercheurs du département de philosophie de l'Université Félix Houphouët- Boigny renforcent depuis hier leurs capacités en « montage d'un projet de recherche scientifique ». Cette initiative qui vise à donner aux auditeurs des rudiments pour rédiger des projets de recherche scientifique a été possible à partir d'un constat fait par la structure de financement.

A en croire les responsables du Fonsti, l'insuffisance, voire le manque de financement alloué à la recherche scientifique dans la plupart des États africains, oblige les enseignants et enseignants-chercheurs à rechercher dans tous les sens des financements pour exécuter leurs travaux. Là encore, l'élaboration des projets de recherche à soumettre aux potentiels bailleurs de fonds exige une rigueur dans la rédaction, pour se donner des chances d'être retenu.

Le séminaire initié par le Fonsti arrive donc à point nommé pour accompagner les enseignants et enseignants-chercheurs à réaliser leurs travaux de recherche dans de bonnes conditions. Le secrétaire général du Fonsti, Dr Sangaré Yaya, dira à propos que le Fonsti a été mis en place par le Président de la République, Alassane Ouattara, avec l'appui de certains partenaires au développement, pour répondre aux besoins des populations ivoiriennes, à travers le financement des projets de recherche « susceptibles d'avoir un impact bénéfique sur le développement économique et socioculturel de la Côte d'Ivoire », rappelle Dr Sangaré Yaya.

Pendant les trois jours, les auditeurs bénéficieront d'une formation théorique et d'une phase pratique, qui tourneront autour de plusieurs modules. Il s'agit, entre autres, de la définition d'un projet de recherche, l'élaboration d'un protocole de recherche, la protection des résultats de recherche, le montage du budget et le chronogramme d'activité, le financement de projet au Fonsti et bien d'autres sujets. Des exercices pratiques permettront aux auditeurs d'être en situation réelle par rapport à la thématique de la formation. Le tout couronné par la remise d'attestations de participation le 10 décembre.