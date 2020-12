Cote d'Ivoire: FOOTBALL/LIGUE 1 - Le partenaire de la SOA offre de nouveaux équipements

La structure « Scouting Sports and Management » (SSM) spécialisée dans le conseil juridique et la gestion du patrimoine des joueurs a fait don, vendredi dernier, d'un important lot d'équipements sportifs et de matériels de travail flambant neufs à la section football de la Société Omnisports de l'Armée (SOA).

Le partenaire des Militaires a, ainsi, concrétisé la promesse faite, le 28 août dernier, lors de l'officialisation du « mariage gagnant-gagnant » entre les deux parties. En tout cas, l'administrateur de SSM, Youssoufou Koné, a fait fort. Il a « gâté » les 30 joueurs qualifiés de l'équipe et tous leurs encadreurs.

La liste des dons est impressionnante avec 4 jeux de maillots complets des différentes couleurs habituelles de l'équipe (orange, orange-noir, noir), 45 polos (orange et noir), 45 bermudas noires, 45 clapettes sportives (noir-vert et gris), 45 sacs à dos de voyage (noir et orange), 40 paires de chaussures de jeu (avec toutes les pointures de chaque joueur), 69 ballons dont 30 en blanc-vert et 39 en blanc-noir en étoile et 10 brassards.

Le coach Traoré Siaka dit « Gigi » et les membres de son encadrement technique ont eu droit à 80 haies, 10 chronos, 50 grands cônes, 50 cônes moyens et 75 petits cônes. En plus de ces équipements d'un montant non dévoilé, le partenaire des « Sodjas » a pris soin de rénover et d'équiper entièrement la salle de musculation, les vestiaires et les différents bureaux du secrétariat général et du président de l'équipe.

En somme, tout le bâtiment abritant le siège de la section football de la SOA a été relooké par le partenaire. En l'absence du premier responsable de la structure SSM, c'est l'ex-international ivoirien, Dibo Evariste qui l'a représenté. « Le rôle de notre structure, c'est de participer activement à la professionnalisation de la section football de la SOA. Ce don fait donc partie d'une série de gestes que nous comptons faire afin de permettre aux joueurs et encadreurs de travailler la tête dégagée » a-t-il révélé.

Evidemment, le Président Koné Mamadou salue avec enthousiasme « ce geste de grandeur nature ». Agréablement surpris, le coach Gigi a promis faire bon usage de ce don. « J'ai vu rarement ce genre de geste dans les clubs ivoiriens. Je suis tout simplement ému. Je tiens à remercier vivement le président Koné Mamadou et notre partenaire. Nous promettons de nous battre crânement pour aller le plus loin possible en championnat ».

Même son de cloche chez le capitaine de l'équipe, Pondé Ange. « C'est toujours un plaisir pour nous de recevoir des équipements neufs. Le constat que nous faisons tous, c'est que notre président est un homme de conviction. Il sait où il va. Il nous surprend positivement de jour en jour. Avec ce geste, nous sommes obligés de ne pas le décevoir » a-t-il conclu.