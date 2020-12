Sénégal: Assises africaines de l'intelligence économique - La 5ème édition prévue le 15 décembre prochain en ligne

Avec deux premières éditions à Casablanca au Maroc en juin 2016 et décembre 2017, une édition à Dakar (Sénégal) en 2018 et la dernière à Abidjan (Côte d'Ivoire) en 2019, les Assises africaines de l'intelligence économique se sont imposées comme le rendez-vous incontournable de la communauté de l'IE en Afrique.

Selon un communiqué de presse, les acteurs majeurs et reconnus de la discipline sur le continent ont pris l'habitude de présenter lors des assises, leurs travaux et retours d'expériences dans leurs organisations publiques ou privées. Selon la même source, la 4ème édition, à Abidjan, avait réunit plus de 300 personnes en octobre dernier à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire.

«Il est ressorti de ces derniers échanges la nécessité de coordination entre les différents acteurs, mais aussi le renforcement des compétences et la conviction du besoin toujours présent de sensibiliser les différents acteurs économiques à l'intelligence économique, comme un outil d'aide à la décision », précise-t-on.

Chaque année, cet évènement permet à la communauté africaine francophone de l'IE de se rencontrer et de partager les différentes expériences nationales. Les conférences organisées regroupent des experts en intelligence économique et des acteurs majeurs et reconnus de la discipline dans leur pays. Les intervenants présentent les initiatives nationales en matière d'IE, partagent leurs retours d'expérience ainsi que leurs recommandations sur les best-pratices.

Pour tenir compte de la situation sanitaire actuelle et des contraintes qu'elle impose, la 5ème édition de nos Assises aura lieu sur une journée, le 15 décembre 2020 et sera intégralement en ligne. A l'aune de l'actualité de la crise de la Covid, plusieurs axes seront privilégiés pour aborder l'intelligence économique lors de cette cinquième édition : la souveraineté économique africaine et l'innovation. Deux pays, la Tunisie et la Côte d'Ivoire seront mis à l'honneur des assises qui seront composées de plusieurs tables-rondes sous la forme de webinaires.