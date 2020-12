Cote d'Ivoire: Amélioration de l'employabilité des jeunes - Bientôt 500 jeunes formés aux métiers de la mer et de l'industrie

C'est ce qu'on appelle mutualiser ses forces pour la bonne cause. Pour le grand bonheur des jeunes sans formation, le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes et le ministère des Affaires maritimes ont signé, le jeudi 26 novembre 2020, une convention-cadre pour la formation des jeunes aux métiers de la mer et de l'industrie.

La cérémonie a eu pour cadre le cabinet du premier responsable des jeunes, le ministre Mamadou Touré, sis au 5ème étage de l'immeuble Cnps au Plateau. Ce partenariat entre les deux ministères va ainsi permettre à l'Agence emploi jeunes et à l'Arstm (Académie régionale des sciences et techniques de la mer) de collaborer dans la formation des jeunes qui n'ont pas de métier.

La convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 4 du programme social du gouvernement et vise à former 500 jeunes de niveau 3ème dont l'âge varie entre 18 et 40 ans aux métiers de la mer et de l'industrie. La formation pratique se tiendra dans les locaux de l'académie de la mer.

Ella va durer 6 mois et coûtera 265 millions de FCFA. 15 métiers ont été identifiés : gestionnaire de stock, chaudronnier, carpentier, tuyauteur, cariste, soudeur, maintenancier nautique, froid et climatisation, sableur peintre, etc. Les inscriptions ont débuté le 13 novembre et prennent fin le 2 décembre prochain.

Déjà, selon l'administrateur de l'Agence emploi jeunes, Jean-Louis Kouadio, 5000 jeunes sont inscrits sur la plate-forme. Philippe Legré, le ministre des Affaires maritimes, a félicité son collègue de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour la signature de cette convention-cadre. De son côté, Mamadou Touré a déclaré que ce partenariat se veut la traduction d'un idéal commun, celui de donner à la jeunesse ivoirienne les armes de son autonomisation et de son épanouissement.