Gabon: France - Les responsables de Canal+ international chez Liliane Massala pour un partenariat avec l'Ambassade du Gabon

L'Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France, Représentant permanent du Gabon auprès de l'OIF, S.E.Mme Liliane MASSALA a reçu à son cabinet de travail, Jacques DU PUY, Président de Canal plus international et directeur général adjoint du groupe, et Jean-Christophe RAMOS, directeur des Affaires Corporate Afrique Canal plus international pour voir dans quelle mesure leurs produits pourraient également profiter à la diaspora gabonaise de France.

Liliane Massala a émis le vœu de construire un partenariat avec Canal plus afin d'accompagner l'Ambassade du Gabon dès la mise en place en 2021, à Paris, de l'Institut Gabonais de la Culture et de l'Environnement.

A toutes fins utiles, cette structure y logera une médiathèque, une salle d'exposition et de projection de films, des ouvrages gabonais et un musée virtuel présentant toute la richesse et la biodiversité dont regorge le pays.

Cette collaboration devra se fonder en priorité sur la diffusion de ses activités auprès notamment des 150.000 foyers africains vivant en région parisienne.

l'Ambassadeur du Gabon en France a sollicité aussi de ces responsables la possibilité d'accorder des stages dans divers domaines aux étudiants gabonais de France et la possibilité de former dans les centres de Canal Plus les journalistes et producteurs évoluant dans l'espace médiatique gabonais.

Sur cette demande, le Président du Groupe a donné son accord pour des stages d'une durée de trois à six mois.

Une convention sera signée entre l'Ambassade du Gabon et le Président du Groupe Canal Plus, très prochainement.

A cette audience, Liliane Massala était assistée de Carole MEYE ME MOTO, Conseiller culturel, Arthur SABI DJABOUDI, Conseiller en Communication et Constant MOMBO, Conseiller économique.