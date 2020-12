Cote d'Ivoire: Programme triénnal 2021-2023 de la Commune de Yopougon - Koné Kafana fait adopter un budget de plus de 4 milliards FCFA

Faire de Yopougon une commune résiliente et prospère. C'est l'ambition de Gilbert Koné Kafana, maire de la commune de Yopougon. Pour ce faire, le premier magistrat de la plus grande commune de Côte d'Ivoire et son conseil municipal viennent d'adopter le plan triennal 2021-2022- 2023, d'une valeur globale de 4 910 000 000 francs CFA, traduisant ainsi« les grandes ambitions que nous avons pour notre commune ».

C'était le 27 novembre dernier, dans la petite salle de mariage de la mairie à Selmer, lors de la deuxième session du conseil municipal de Yopougon pour l'année 2020.

Donnant les grandes lignes de ce programme de développement, Gilbert Koné Kafana a expliqué que ce plan triennal prend en compte la réalisation d'une trentaine de projets de développement portant sur l'aménagement du territoire communal; des projets d'infrastructures et d'équipements sécuritaires, éducatifs, sociaux, culturels et médicaux. Aussi a-t-il évoqué le contexte de la maladie à coronavirus.

Cette pandémie mondiale qui a eu un impact considérable sur les activités économiques, a révélé la vulnérabilité de plusieurs couches sociales. « Malgré les contraintes liées à la pandémie de la Covid19, les actions de développement du conseil municipal se sont poursuivies (... ) », a témoigné le député-maire tout en énumérant les multiples actions telles que la distribution de 1 700 000 masques aux commerçants des marchés, aux tenanciers de maquis, bars et au personnel communal », sans oublier l'offre de kits alimentaires et produits hygiéniques aux populations vulnérables Bien avant l'allocution du maire, le conseil élargi aux populations, a procédé à l'examen et adoption de l'état d'exécution des recettes et dépenses au troisième trimestre 2020; l'exaen et adoption du projet de Programme triennal 2021-2023 et adopté le projet de convention portant recouvrement électronique des recettes municipales au titre de l'exercice 2021. A l'unanimité, tous les projets examinés ont été adoptés. Le prochain conseil se tiendra dans le 1er trimestre de l'année 2021.