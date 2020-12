Sénégal: Dette due aux hopitaux dans le cadre de la gratuite des soins - La CMU parle d'apurement total

Grâce à une subvention de l'Etat du Sénégal à hauteur de 15 milliards de nos francs, plus de 11 milliards ont servi à éponger la dette de la couverture maladie universelle (Cmu). L'information a été donnée par Aly Fall Conseiller Technique Médias et Relations publiques de l'agence nationale de la Cmu qui a estimé qu'à l'heure actuelle toutes les factures dues aux établissements sanitaires ont été payées. Il s'exprimait hier, mardi 8 décembre sur les ondes de la radio Rfm matin.

«L'agence de la couverture maladie a payé toutes les factures dues aux structures de santé dans le cadre de la gratuité des soins». Cette affirmation est du conseiller technique Médias et Relations publiques de l'Acmu, Aly Fall.

Selon ce dernier, cet acte de plus de 11 milliards a été effectif grâce à la subvention du chef de l'Etat à hauteur de 15 milliards. «Depuis la mise en place de l'agence, plus de 56 milliards ont été décaissés de 2015 à nos jours et rien que pour 2020, 11 milliards ont été payés aux structures de santé pour toutes les dettes échues au 31 décembre 2019» a renseigné M. Fall.

Toutefois, l'AnaCmu reconnaît que suite aux différents paiements effectués, certains Eps ont fait des réclamations qui ont été objet de séances de confrontation et d'harmonisation entre les services techniques de l'Agence et ceux des structures concernées.

Suite à ces séances, des conventions d'apurement, en cours de signature, ont été proposées et 6 Eps avaient signé sur 38, dont deux structures non hospitalières : la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna) et le Centre national de transfusion sanguine (Cnts) ».