Afrique: Afrobasket u18 / Victorieux de la Guinee en demi et qualifié pour le mondial u19 - Le sénégal défie le Mali en finale...

L'équipe nationale U18 masculine est qualifiée pour la deuxième fois d'affilée à prochaine coupe du monde U19 qui se disputera du 3 au 11 juillet 2021 en Finlande. Victorieux hier, mardi 8 décembre, de la demi-finale face à la Guinée, les Lionceaux décrochent l'un des deux places qualificatives et se projettent vers la conquête du titre africain. Le Sénégal affronte en finale le Mali qui lui avait ravi la vedette en finale, lors de la dernière édition de 2018 à Bamako.

Pourtant, d'entrée, les Lionceaux ont bafouillé leur jeu. Une entame approximative qui a permis aux Guinéens d'enlever d'autorité le premier acte de jeu (9-18). Les poulains de Madiéye Fall vont cependant, se ressaisir dans le deuxième quart temps et vont s'appuyer sur une bonne défense pour recoller au score. Ils parviennent à rester au contact de l'équipe guinéenne et accuser un handicap de trois points la pause. Lors du 3e quart temps, les Lionceaux ont retrouvé l'adresse et ont réussi à faire douter la Guinée (20-23).

Au retour, les Lionceaux maintiennent la pression. L'adresse de Pierre Séne sur les tirs primés aura un écho favorable au tableau d'affichage puisque le Sénégal prend l'avantage (35- 30, 8e) et va finalement porter son avance à +5 (35-30). Les Lionceaux maintiennent le cap à l'entame du quatrième quart temps. Présent sous la raquette, Ibou Dianko Badji met son équipe sur le bon temps grâce sa bonne adresse.

Le Sénégal conforte son avance et se stabilise à dix points. Le tour était joué pour les Lionceaux. Ils terminent en force en scellant la partie avec 13 poins d'écart (52-39). Ce précieux succès leur permettra d'empocher le premier ticket pour le Mondial. Le Sénégal a été rejoint en finale par l'équipe du Mali qui a créé la surprise dans la seconde demi- finale. Après trois défaites, les Aiglons ont écarté l'Egypte, pays organisateur (70-79). La finale SénégalMali est prévue ce mercredi. Ce sera le remake de la finale de 2018 remportée à domicile par le Mali.

... LES LIONCELLES ARRACHENT UN SUCCES MAIS RESTENT A QUAI

Pour leurs homologues féminins, qui faisaient leur retour après 8 ans d'absence, l'aventure s'est terminée lors de leur dernier match à l'Afrobasket. Dans l'obligation de gagner de plus de 7 points face à l'Egypte, les Lioncelles ont sorti les crocs pour arracher l'égalisation dans les ultimes secondes du temps réglementaire (61-61) et finalement s'imposer au bout de la prolongation (67-64). Un succès qui permet aux coéquipières de Victorine Thiaw, de Néné Awa Ndiaye et autre Fanta Gassama de sauver l'honneur mais insuffisant pour décrocher une place pour le Mondial U19 de 2021. L'Egypte quant elle va défier en finale le Mali, tenant du titre.