Sénégal: Journée internationale de lutte contre la corruption - António Guterres invite les Etats à la responsabilité

Ce 9 décembre est célébrée la Journée internationale de lutte contre la corruption. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies (ONU) a déclaré que la corruption, qu'il considère comme un « acte criminel et immoral », est la « trahison ultime de la confiance publique ».

Dans un discours publié, mardi, sur le site officiel de l'ONU, António Guterres a invité tous les gouvernements et tous les dirigeants « à faire preuve de transparence et de responsabilité et à utiliser les instruments prévus dans la Convention des Nations Unies contre la corruption ». Car, d'après le diplomate portugais, cette pratique cause encore plus de préjudice en temps de crise, que le monde vit actuellement avec la pandémie de Covid-19.

« La lutte contre le virus offre de nouvelles possibilités d'exploiter la faiblesse des systèmes de contrôle et le manque de transparence, de détourner des fonds destinés aux populations au moment où elles en ont le plus besoin », a-t-il notamment prévenu. Il ajoute : « agissant dans la précipitation, les États omettent de contrôler les fournisseurs ou de rechercher des prix équitables ».

A ce titre, le Secrétaire général de l'Onu a appelé les peuples du monde à « œuvrer ensemble pour mettre fin à ce vol et à cette exploitation en réprimant les flux financiers illicites et les paradis fiscaux, en s'attaquant aux intérêts particuliers qui bénéficient du secret et de la corruption, et en exerçant la plus grande vigilance sur la manière dont les ressources sont dépensées au niveau national ».

Soulignant, en effet, que les progrès technologiques peuvent contribuer à accroître la transparence et à mieux contrôler les achats de fournitures médicales, il a indiqué que « les organismes de lutte contre la corruption doivent bénéficier d'un plus grand soutien et avoir plus de responsabilités ». Car, insiste-t-il, « la corruption pendant la Covid-19 risque de compromettre gravement la bonne gouvernance dans le monde et de nous éloigner encore plus des objectifs de développement durable ».

Pour rappel, c'est le 31 octobre 2003 que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est ainsi que le 9 décembre a été déclaré Journée internationale de lutte contre la corruption en vue de rappeler l'importance de protéger les institutions de toute tentative de collusion et de corruption.