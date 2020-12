Cote d'Ivoire: Obséques de Sidy Augustin Diallo - Hamed Bakayoko : "C'est un grand homme qui nous quitte"

«Je viens de raccompagner le Président de la République qui effectue un voyage. Il m'a demandé de traduire, à nouveau, ses condoléances à toute la famille, tata Brigitte, aux enfants, papa Abdoulaye Diallo et à tout le monde. Le président est effondré. Il me disait encore : « C'est incroyable ».

C'est Sidy qui était tous les jours en charge d'organiser, de faciliter des obsèques, dans toutes les familles. C'est lui qui accompagnait, qui soulageait.

Ainsi donc aujourd'hui, il s'agit de Sidy. Sidy Diallo. Il s'en va. C'est une réalité. Je me dois, je sens cette parole, parce que je n'ai pas envie, qu'après cette cérémonie, d'être envahi par une grande frustration de n'avoir pas pu dire un mot ici, devant cet auditoire, pour ce vieil ami, pour ce grand ami, ce grand frère, ce grand homme, Sidy Augustin Diallo. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 1988.

Cela fait plus de 30 ans au Lycée Mamie Adjoua de Bingerville. C'était à l'occasion de la cérémonie de baptême de ce lycée, autrefois Lycée des jeunes filles de Bingerville qui devenait Lycée Mamie Adjoua. Moi, j'accompagnais le ministre Balla Keïta dont j'étais proche bien que j'étais étudiant. Et Sidy représentait le parrain de la cérémonie qui était son père, Abdoulaye Diallo.

C'est là que nous nous rencontrions pour la première fois. Et après, nos chemins ne se sont plus quittés. J'ai connu son épouse, son père, tous les membres de sa famille, tous ses enfants, tous ses frères, toutes ses sœurs. Avec chacun, j'ai une relation toute particulière. Les aînés qui sont partis. Il faut avoir une pensée pour eux. Je veux parler d'Amadou, Noom.

Celui qui part est quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de choses. Je vais juste prendre la parole pour saluer sa mémoire. On a parlé de grand entrepreneur, de sportif. Je vais saluer le grand homme, l'ami de tous, un homme serviable, un homme qui aimait rendre service, un homme qui aimait accompagner les autres, les aider.

Je suis Premier ministre depuis quelque temps et avec le président, on en parlait. Sidy n'a jamais demandé un service pour lui-même. Jamais, jamais, jamais, jamais. Tata Bi, enfants Diallo, vous pouvez être fiers de ce Monsieur. Quand les ministres, quand le président de la République, tous les jours, sur la vingtaine, la trentaine, de coups fils de téléphone, de rendez-vous qu'on a, 80 à 90%, c'est pour demander quelque chose. Sidy n'a jamais, jamais, jamais, rien demandé pour lui-même.

Et un jour on en parlait. Je lui ai dit : « Sidy, arrête de te battre dans les ci, dans les ça. Qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire ensemble pour t'accompagner ? ». Il me répond : « Moi, je veux simplement la paix ». Merci pour cet amour, cet engagement que tu as eu pour le président. Tu n'es pas un homme politique. Mais tu as toujours été là pour rapprocher les gens.

Récemment, les gens ont entendu un communiqué du président Gbagbo dire qu'il a parlé au Premier ministre, Hamed Bakayoko. Mais la seconde d'avant, c'est Sidy qui m'appelait. Il me dit : "Hamed, je viens de donner ton numéro au président Gbagbo". Et il a raccroché. Je n'ai pas eu le temps de dire ce que j'avais à dire en même temps, le président Gbagbo m'appelle. Sidy voulait toujours rassembler. Tu n'es pas un homme politique mais tu as adopté le président Ouattara comme un père. Sa famille, sa sœur ici présente, Rokia, sa nièce Masseré, tu les as adoptées.

Le jour des élections en 2010, tu m'as appelé vers 14-15 heures. Tu m'as dit : »Hamed, je serai avec toi où tu seras ce soir ». Je lui dis : »c'est compliqué parce qu'on a une veillée électorale avec la cellule technique. On ira au Golf. On y a notre QG ».

Il me répond que ce n'est pas grave. Il a appelé lui-même Angaman, le directeur du Golf pour réserver sa suite. Et ainsi, un homme qui ne faisait pas la politique, qui n'était pas de nos réunions politiques, se retrouve à faire toute l'aventure du Golf avec nous. Et au Golf, il a donné une dimension sociale, familiale, à notre vie là-bas. Il a transformé sa suite en un réfectoire.

Et avec sa sœur N'na Nicole que je salue, on ne sait pas comment il faisait, tous les midis et tous les soirs, sans demander un centime à quelqu'un, il dressait un buffet qui nous permettait de manger. On ne sait pas par où la nourriture passait. Quand on partait faire des réunions, il se débrouillait. Des fois quand tel était en retard, je pensais à Ams, il gardait le plat de chacun.

Quand Hamed est en retard, il garde son plat, etc. Tout le monde a mangé à la table de Sidy. Et au sortir du Golf, certains ont été ministres, directeurs généraux, d'autres ont eu des affaires. Le président m'a demandé ce qu'on peut faire pour Sidy. Sidy est resté PDG d'IVOSEP qu'il avait déjà avant.

Et mieux, il s'est engagé dans la FIF (Fédération ivoirienne de football) parce qu'on l'a bousculé. Je suis témoin. C'est chez moi à Paris que nous avons eu l'ultime discussion pour qu'il acceptât d'occuper cette fonction. Vous savez, dans la vie des hommes, être un grand homme, ce n'est pas rien. Etre le fils d'un grand homme n'est pas rien. Il a un legs, un héritage, l'amitié, la sincérité.

Sidy était extrêmement sincère au point où il ne supportait pas de ne pas être en phase avec ses amis. Ça pouvait radicalement devenir une crise plus grave. Parce qu'il se donnait entièrement à l'autre, pour l'autre. Je voulais parler de cet homme-là en quelques mots. Pour dire que c'est un grand homme qui nous quitte.

Quand j'ai vu la mort de Sidy, j'ai dit à mon épouse qu'il a adoptée comme sa petite. « Ah là, les imams et les prêtres nous disent qu'on va tous partir mais là définitivement, je sais qu'on va tous partir. Parce que si Sidy Diallo aussi est parti, c'est qu'on va tous partir ». Sidy était l'ami des familles. Il adoptait les familles.

Sa relation avec mon père était spéciale et leur appartenait. Celle d'avec mon épouse leur appartenait. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'est le 31 octobre de cette année. Je me préparais, un peu en retard, à retrouver le président à notre cellule pour faire le point des retombées des résultats.

C'est le jour des élections et c'était également l'anniversaire de mon épouse. Je leur ai dit qu'on n'a pas le temps de faire des anniversaires. On aura l'occasion après. C'est un jour trop important pour le pays. Et au moment où je partais, qui était là seul avec elle ? Sidy. Il me dit « vos élections ou pas » je viens embrasser ma chérie et partager un moment avec elle ».

Ils étaient tous les deux en train de parler tous les deux, elle était très heureuse, je les ai salués et je suis parti. Sidy adoptait les gens. Aujourd'hui, je pense à tous tes fils, tes filles, tes petites sœurs, qui t'aiment, un grand frère. Je pense à Nasseré. Nasseré, je me le disais et j'en étais même jaloux. Elle me disait grand frère Hamed : »l'année 2010-2011 a été une année difficile avec le Golf et tout. Mais ça été aussi une belle année parce que j'ai eu un grand frère que je n'avais pas : Sidy Diallo ».

Et j'ai vu les liens. Je lui demande : »Et moi ? ». Elle me dit que : « Tu es mon grand frère aussi mais vraiment Sidy, c'est autre chose ». Je voulais dire que son départ nous inspire tous. Je crois que c'est à ça seulement que ça devrait servir. Que ce soit une inspiration, que son modèle, la vie qu'il a menée, comment il l'a menée, des fois incompris.

Mais toujours parce qu'il voulait être droit, il voulait être sincère, il voulait être serviable. Vous avez dit c'est un élu de Dieu. Il y en a qui viennent que pour donner aux autres. Son plaisir était d'aider les autres. Des fois, on le critiquait pour dire qu'il en faisait trop.

Hier encore, mon épouse me disait que si Sidy était là, tu allais voir que c'est lui qui est en train de passer à gauche, à droite, donner des instructions, dire on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Adieu ! Adieu grand homme ! Adieu grand frère ! Adieu mon ami ! Adieu Nêguê ! Adieu Kakasco ! Adieu Sidy Diallo ! Adieu mon Kêrê ! Tata Bi, on est là ! Les enfants, on est là ! Vous n'avez même pas besoin de nous.

Vous avez l'essentiel. Vous avez son legs. Que Dieu Tout Puissant l'accompagne dans ce grand voyage, le protège, lui donne ce grand dû de l'homme de bienfaits qu'il a été sur terre Adieu, adieu, adieu Kêrê !

Retranscrits par Ouattara Gaoussou