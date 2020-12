Sénégal: Report des locales à la fin de l'année 2021 - La coalition Jotna dit niet

La Coalition Jotna qui était en Assemblée générale extraordinaire hier, Mardi 8 Décembre 2020, suivie de face-à-face avec la presse, est formelle : elle n'acceptera pas de la part du pouvoir un nouveau report des élections locales à la fin de l'année 2021, du fait du risque de cumul des élections locales avec les législatives de 2022.

Selon Moustapha Wade, Président de A.D.D, et membre de la Conférence nationale des leaders de la coalition en question, ce cumul possible constituerait un risque accru de troubles publics et de désorganisation. « Cette situation serait par la même occasion un recul démocratique du fait des reports des élections (3 fois) et du fait de la faible transparence des scrutins qui seront ainsi cumulés » a indiqué Moustapha Wade.

La coalition Jotna a aussi demandé au chef de l'Etat de lancer la procédure de modification de la loi électorale pour tenir compte du consensus déjà trouvé par les parties au dialogue politique sur les points évoqués ainsi que de fixer la date des élections locales, le plus rapidement possible afin de respecter l'échéance du 1er trimestre 2021. Dans ce contexte lourd de dangers pour la démocratie sénégalaise, selon Jotna, la coalition a affirmé en outre qu'elle prenait ses responsabilités en décidant d'effectuer des visites auprès des composantes principales de la nation : chefs religieux et coutumiers, société civile et leaders politiques pour exposer sa position et appeler à un large front contre « cette séquestration programmée de notre démocratie ». Aussi diront les responsables de Jotna : «Le calendrier républicain doit être respecté comme le droit du citoyen à choisir ses représentants ».

Dans la foulée, la coalition Jotna appelle, à défaut d'organiser les élections locales à bonne date, à la mise en place de délégations spéciales pour la totalité des mairies. « Sinon, ces dernières exerceront un mandat sans légitimité», a fait savoir Mr Wade. Se prononçant par ailleurs sur la situation sociale du pays et la gestion de la Covid-19, la Coalition Jotna a tenu à sonner l'alerte.

Et Mr Wade de déclarer : « Si nous nous réjouissons de cette posture (nouvelles mesures de l'Etat pour le respect des gestes barrières notamment). Que nous considérons responsable, nous ne comprenons pas cependant la précipitation du ministre de la Santé à s'inscrire dans la commande de vaccins anti-Covid dont on n'a aucune idée sur la dangerosité ». Pour Jotna en effet, « les chiffres de la contamination au Sénégal n'ont pas atteint un niveau si alarmant qu'il faille prendre des risques inconsidérés sur la population en les vaccinant».

Pour autant, Moustapha Wade a estimé que l'Etat doit appliquer le principe de prudence en considérant le rapport efficacité / risque eu égard au nombre de cas de contaminations au Sénégal.