Cote d'Ivoire: Agboville / Concept « La Poste chez vous » - La Poste échange avec les services administratifs

La Poste de Côte d'Ivoire se rapproche davantage des populations. Dans le cadre de la matérialisation du concept « La Poste chez vous », une délégation de la direction générale est allée à la rencontre des services de l'administration publique d'Agboville, le mercredi 25 novembre 2020, afin de leur présenter les missions et les produits de la société d'Etat.

Devant la conférence des directeurs régionaux et des chefs de service de la région de l'Agneby-Tiassa, le directeur du Réseau et du Développement commercial à la Poste-CI, Siaka Koné, a présenté la Poste de Côte d'Ivoire sous ses trois (03) dimensions à savoir, la poste physique, la poste finance et la poste numérique.

Sans oublier les produits comme « documents.ci »; « eRH »; « le coursier à demeure »; « la boîte postale »; etc. Aussi, le directeur du Réseau de la Poste a invité ces structures de l'administration publique à souscrire à un abonnement à la boite postale et aux autres produits de la Poste, Maison du Citoyen, Coursier de l'Etat et des entreprises.

A sa suite, le préfet de région intérimaire de l'AgnébyTiassa, Sihindou Coulibaly a salué cette initiative et exhorté la Poste de Côte d'Ivoire à poursuivre sa mutation, ses progrès et ses actions auprès de la Direction générale de l'Administration et du Territoire, ainsi que des autres démembrements de l'Etat, surtout les ministères. Cette mission a pris fin par une visite de la délégation à l'agence postale d'Agboville.